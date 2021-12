Leipzig

Die Sparkasse Leipzig ist auch in diesem Jahr Partner der LVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“. Das Geldinstitut hat die Finanzierung der Spendenflyer mit dem Überweisungsschein übernommen, die an jedem Adventwochenende allen Lokalausgaben der LVZ beiliegt. Zudem stellt die Sparkasse der LVZ erneut ein zentrales Spendenkonto kostenlos zur Verfügung. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Leipzig, Dr. Harald Langenfeld, begründet im LVZ-Interview das Engagement.

Die Sparkasse Leipzig unterstützt erneut die LVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?

Zum einen sind es die berührenden Schicksale von Menschen aus unserer Region, die durch Armut, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder andere Umstände in Not geraten sind und Unterstützung brauchen. Zum anderen ist es die Solidarität, die sie erfahren. Allein im vergangenen Jahr beteiligten sich über 6.000 Leserinnen und Leser. Dieser Zuspruch und der Einsatz füreinander sind unser Ansporn. Gerade in Zeiten wie diesen ist es großartig, zu erleben, dass Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft für sehr viele Menschen zählen. Das und das Vertrauen, welches der Aktion entgegengebracht wird, sind etwas besonders Wertvolles.

Trotz der Corona-Belastung kam im letzten Jahr eine Rekordsumme an Spenden zusammen. Gibt es also trotz der Pandemie-Folgen noch so etwas wie einen Grundkonsens, Menschen in Notlagen zu helfen?

Da bin ich mir sicher. Denken Sie nur an die überwältigende Spendenbereitschaft nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe in diesem Jahr. Es gibt viele große und kleine, lokale und überregionale Anlässe, zu denen sich Zusammenhalt und Anteilnahme zeigen. Doch gemeinnützige Initiativen haben selten die große Bühne. Wussten Sie beispielsweise, dass unter den Mitarbeitenden unserer Sparkasse jedes Jahr im Advent eine Wunschzettelaktion zugunsten der Familienhilfe des Kinderschutzbundes Leipzig durchgeführt wird? Bisher wurde jeder Kinderwunsch erfüllt.

In Leipzig unterstützt die LVZ-Spendenaktion in diesem Jahr die Diakonie und ihre wichtige Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen. Sind aus Ihrer Sicht alte Menschen und deren Betreuung genug im Fokus unserer Gesellschaft?

Die Pflege hilfsbedürftiger und älterer Menschen ist ein sehr wichtiger Beruf. Zugleich fehlt es in der Gesellschaft häufig an der gebührenden Wahrnehmung. Aus meiner Sicht leisten Pflegende eine enorm schwierige Arbeit. Die körperliche und die mentale Belastung sind in diesem Beruf sehr hoch. Das kann nicht jeder! Ich finde es gut, dass mit „Ein Licht im Advent“ in diesem Jahr die engagierte Arbeit mit und für hilfsbedürftige und ältere Menschen ein Stück weit aus dem Schattendasein geholt wird.

Auch in diesem Jahr droht das Weihnachtsfest durch viele Corona-Beschränkungen anders zu werden. Wie planen Sie die Festtage zu verleben?

Allein das Planen ist in Pandemiezeiten ja schon schwierig. Und dann macht das Virus keinen Unterschied zwischen Alltag und Festtag. Die Welt wird vom 24. bis 26. Dezember insofern nicht plötzlich eine andere sein. Wir werden natürlich trotz allem Weihnachten feiern. Aber - das ist für mich genauso klar - im engsten Kreis der Familie.

Von Olaf Majer