Döbeln

Er sieht noch immer schmächtig aus und schaut ein wenig unsicher. Doch Steffen Fraß hat allen Grund, stolz auf sich zu sein: Seit wenigen Wochen steht er zum ersten Mal gerade auf seinen beiden Beinen. Und darauf will er jetzt aufbauen und ein neues Leben beginnen. Fünf Operationen, die letzte vor zwei Monaten, hat Steffen auf sich genommen – für seinen Traum, auf geraden Beinen und ohne gehänselt zu werden durchs Leben zu gehen.

„Steffen lebte bisher nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Er hat einiges hinter sich“, umschreibt es seine Betreuerin Andrea Reinhard sehr vorsichtig. Sie holte den jungen Mann vor fünf Jahren aus seinem Kinderzimmer, in das er sich komplett zurück gezogen hatte.

So können Sie für Steffens neues Leben spenden: Hier wird’s erklärt

Steffen leidet seit seiner Geburt an einer doppelseitigen Hüftdysplasie. Dadurch sind seine Knie zu 65 Grad nach innen verdreht. Mit seinen X-Beinen ist er gehbehindert und war sein ganzes Leben lang viel Häme und Spott ausgesetzt. Heute nennt man das Mobbing.

Steffen besuchte in Döbeln die Kunzemann-Grundschule und danach die Oberschule Am Holländer. Als sich die Eltern trennen, kommen er und seine Schwester mit dem neuen Partner der Mutter nicht klar. Als die Mutter mit dem Mann nach Riesa zieht, wollen die Kinder auf keinen Fall mit. Die ältere Schwester zieht aus. Steffen ist zwölf und zieht zu seinem Vater nach Waldheim. Doch auch der und seine Partnerin haben mit sich zu tun. Steffen kriegt daraufhin geradeso seinen Hauptschulabschluss hin und beginnt eine überbetriebliche Maler- und Lackiererausbildung in Chemnitz. Das wird für den schmächtigen Mann mit den X-Beinen die Hölle. Für die körperlich gesunden anderen Lehrlinge wird Steffen zum Fußabtreter. Sein Selbstbewusstsein landet auf dem Nullpunkt. „Irgendwann hab’ ich es nicht mehr ausgehalten und brach ab“, erzählt er. Im Kinderzimmer in der Wohnung des Vaters in Waldheim taucht er komplett ab, geht kaum noch raus, spielt am Computer und wäre wahrscheinlich untergegangen. Wenn nicht seine Tante über das Gericht dafür gesorgt hätte, dass Steffen eine Betreuerin bekommt.

Betreuerin holt Steffen aus dem Exil im Kinderzimmer

Andrea Reinhard holt ihn aus dem selbst gewählten Exil im Kinderzimmer. Er zieht in eine eigene, einfachst ausgestattete Wohnung in Waldheim. Hier kommt Steffen langsam wieder aus seiner Isolation. Er fasst wieder Mut und entschließt sich, sich die beiden Beine brechen und richten zu lassen. Das Team in der Kinderorthopädie der Leipziger Uniklinik kümmert sich darum. Insgesamt fünf Mal muss der junge Mann mit dem kindlichen Skelett auf den OP-Tisch. Steffen lernt jedes mal neu laufen und macht parallel in Chemnitz seinen Realschulabschluss nach.

Die Einraumwohnung könnte ein paar neue Möbel gebrauchen: eine Schlafcouch, eine kleine Küche, ein paar Schränke. Deshalb bitten wir Sie um Unterstützung. Quelle: Sven Bartsch

Am liebsten würde Steffen jetzt eine Ausbildung zum Buchhändler machen, denn Bücher und vor allem Kriminalliteratur sind sein Hobby. Sein zweiter Traumberuf: Krankenpfleger. Doch an der Uniklinik Leipzig sagt man ihm bei einem Praktikum, dass für diesen Beruf seine körperliche Konstitution nicht reicht.

Doch Steffen gibt nicht auf. Selbstbewusst sucht er sich einen Job in einem Telefonservice-Center. „Ich will weg von Hartz IV und von selbst verdientem Geld leben“, sagt er entschlossen. Aufgrund der Gesundheit sind es zunächst 25 Stunden pro Woche, die er in seinem neuen Job arbeitet. Sein Chef und seine Kollegen sind nach den ersten Wochen mit ihm sehr zufrieden und sein Selbstbewusstsein wächst langsam wieder. Noch stockt das Jobcenter seine Lebenshaltungskosten auf. Doch wenn Steffen wieder richtig fit ist, will er voll arbeiten.

Eine leere neue Wohnung

Jetzt hat er eine neue Wohnung. Allerdings vom Hausrat aus seiner alten „Schimmelbude“ ist nicht viel mitzunehmen. Die Einraumwohnung könnte ein paar neue Möbel gebrauchen: eine Schlafcouch, eine kleine Küche, ein paar Schränke. Mit der Aktion „Licht im Advent“ möchten wir mit Hilfe der DAZ-Leser Steffens Neustart in sein Leben auf eigenen, geraden Beinen und in seiner kleinen Einraumwohnung unterstützen. Schön wäre es, wenn Sie liebe Leser uns dabei mit ihrer Spende helfen.

Von Thomas Sparrer