Borna

Die Sportfreunde Stiller wären sicherlich beeindruckt, wie die Band der Robinienhofschule ihr Lied „Kompliment“ interpretiert. Und das, obwohl sich die Band den Namen „Keine Perfektion“ gegeben hat. Die Pop- und Rockstunde gehört in derSchule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ zu den so genannten Neigungskursen. Und so mancher Musiker wird aus anderen Kursen – wie Fußball, Tischtennis, Farben und Klang – „weggecastet“, wie Susanne Mühl sagt.

Mühl leitet zusammen mit den ihren Kollegen Patrick Hanek und Sandra Thoma das Bandprojekt. Von den dreien wurde unter anderem Nicole auserkoren, für „Keine Perfektion“ zu singen. Zuvor war die 14-Jährige bei den „Pappnasen“, beim kreativen Gestalten. „Aber sie kann so gut singen, dass wir sie unbedingt für die Band haben wollten“, erinnert sich Hanek. Auch Luca hat zur Band gewechselt, er spielt leidenschaftlich gern Cajón (auch Kistentrommel), ein aus Peru stammendes Perkussionsinstrument.

Nachwuchs-Musiker bringen verschiedene Talente mit

Gesanglich wird Nicole häufig von der zwölfjährigen Sophie und von Thoma selbst unterstützt, das Trio kann also durchaus mehrstimmige Titel singen. An den Instrumenten werden sie von Hanek an der Gitarre oder am Schlagzeug, von der 16-jährigen Gine am Schlagzeug und vom 17-jährigen Jonas am Bass begleitet. Gine ist am Schlagwerk ein echtes Naturtalent, weshalb sie sich keinen Trommelkurs entgehen lässt. Und das Mädchen bringt noch eine besondere Begabung mit: Sie kann perfekt Beatboxen, sie beherrscht also die Kunst, mit dem Mund Schlagzeug- und andere Percussioninstrumente zu imitieren. „Ich hab mir im Internet immer wieder Videos angeguckt, um das zu lernen“, erzählt sie. Mittlerweile komme das Talent auch in den Titeln zum Einsatz.

Nicole wurde vom kreativen Gestalten "weggecastet". Sie kann perfekt singen. Quelle: Julia Tonne

Noten müssen die Nachwuchsmusiker nicht zwingend lesen können. Jonas beispielsweise behilft sich für die zu greifenden Akkorde auf der Bassgitarre mit Farbpunkten. „Jede Farbe ist ein bestimmter Akkord, und die Punkte habe ich auf das Textblatt und auf die Gitarre geklebt“, erklärt er. Sophie hingegen lernt Keyboard auf etwas andere Art: Was Hanek ihr vorspielt, spielt sie nach. Und das so oft, bis jeder Takt sitzt.

Aufnahme im Tonstudio war bisheriger Höhepunkt

Vor wenigen Tagen hat „Keine Perfektion“ einen ungewöhnlichen Tag absolviert. Die Musiker waren in einem Tonstudio in Leipzig, um „Kompliment“ aufzunehmen. Damit nicht genug: Auch das Hallelujah und ein Geburtstagslied haben Platz auf der aufzunehmenden CD gefunden. Und eben mit dieser wurde Schulleiter Udo Zocher anlässlich seines Geburtstags beschenkt.

Luca (links) und Jonas kümmern sich um das Schlagwerk, Susanne Mühl unterstützt die zwei. Quelle: Julia Tonne

Einen Live-Auftritt hat die Schülerband kurz vor Weihnachten. Am 19. Dezember spielt sie bei der Weihnachtsfeier der Schule das Hallelujah in deutscher Fassung. „Aber wir wollen auch mal außerhalb der Schule auftreten“, sagt Jonas, „ein Festival wäre toll.“

Sophie singt und spielt Keyboard. Quelle: Julia Tonne

Für Mühl, Hanek und Thoma mit ihren Schützlingen ist die Band wie eine kleine Familie. „Das Verhältnis zwischen Lehrern, die ja auch Bandmitglieder sind, und Schülern ist sehr entspannt“, macht Mühl deutlich. Ohnehin sei die Gemeinschaft das wichtigste. Und der Bandname sei Programm: „Wir sind nicht perfekt, haben aber jede Menge Spaß.“ Das sehen viele Zuhörer sicherlich anders: Die Mädchen und Jungs haben musikalisch viel drauf.

Übrigens: Die im Tonstudio entstandene CD wird aller Voraussicht nach am 19. Dezember verkauft.

Von Julia Tonne