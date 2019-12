„Keine Perfektion“ ist der Name der Schülerband der Robinienhofschule. Trotz des Namens haben die jungen Musiker einiges drauf, was am 19. Dezember zu hören sein wird. An dem Tag wird die Summe übergeben, die bei der LVZ-Spendensammlung „Licht im Advent“ zusammen gekommen ist. Ein Auftritt als Dankeschön an die Spender.