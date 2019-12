Altenburg

Größer hätte das Dankeschön kaum sein können: Nahezu die gesamte Schülerschaft – rund 190 Kinder und Jugendliche – versammelte sich am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien vor dem Haupteingang der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, aufgestellt in der Form eines Herzens, ausgestattet mit dicken Lettern auf einem Transparent: „Danke“.

Danke für 3867,01 Euro. So viel Geld haben OVZ-Leser in den vergangenen Wochen gespendet, um der Schule in Altenburg-Nord einen Wunsch zu erfüllen. Das Gebäude in der Bonhoefferstraße soll endlich ein Gesicht bekommen, unverwechselbar werden – und vor allem ein bisschen bunter. So bunt wie die Schulgemeinschaft. Verschiedene Altersgruppen, aber auch verschiedene Nationalitäten lernen hier unter einem Dach. Der Name Bonhoeffer verbindet sie. Deshalb soll er beziehungsweise sein Name als unübersehbares Graffito an die Fassade. „Möglichst auffällig, in grellen Farben“, wünscht sich Bastian Paternoga aus der 10a.

Ideensammlung für Fassadengestaltung

Die Details der Gestaltung sollen vor allem Sache der Schüler sein. Im Januar, kündigt die stellvertretende Schulleiterin Simone Schmidt an, werde es eine erste Ideensammlung unter den Schülern geben. Das neue Gesicht das Hauses soll eine gemeinsame Sache werden. Schließlich geht es ja gerade ums Miteinander: gemeinsam etwas anpacken, zusammenrücken. An der Bonhoefferschule, die sich stärker und offensiver als andere Schulen dem Kampf gegen Mobbing verschrieben hat, ist das ein hohes Gut.

Und zahlreiche OVZ-Leser leisten Unterstützung. Die Spendensumme verblüfft nicht nur die Schulleitung: „Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute so viel Geld für eine Schule in Altenburg-Nord geben“, sagt Simone Schmidt. „Das ist eine tolle Resonanz.“ Von Schülern habe sie gehört: Auch Eltern haben gespendet.

Als Dankeschön: Schulterschluss der Bonhoefferschüler in der Form eines Herzens. Quelle: Mario Jahn

Spendensumme reicht für mehrere Wünsche

Die Summe ist groß genug, dass es für mehr als einen Wunsch reicht. „Die Schülersprecher der Klassen haben sich vor ein paar Tagen zusammengesetzt und überlegt, was ihnen wichtig ist“, berichtet Vertrauenslehrer Knut Kielmann. Ganz weit vorn: die Aufmöbelung des Grünen Klassenzimmers. Das Freiluft-Areal auf dem Schulgelände ist einige Jahre alt und schon lange nicht mehr schick. Zumal dort nur ein paar Bänke stehen. „Wir bräuchten auch Tische, vielleicht eine Tafel, und aus dem ehemaligen Teich könnte eine Grünfläche werden“, schlägt Schülerin Alina Ihl vor.

Baumpflanzung fürs Klima

Und Klassenkamerad Elia Ochs bringt eine Baumpflanzung ins Spiel: „Damit könnten wir für den Klimaschutz ein Zeichen setzen.“ Knut Kielmann ist begeistert von dieser Idee. „Wir hatten das Thema gerade im Ethikunterricht: Eine Buche zum Beispiel muss weit mehr als 80 Jahre wachsen, um so viel CO2 aufnehmen zu können, wie der Reisebus auf unserer nächsten Klassenfahrt nach Belgien auf der Gesamtstrecke raus bläst.“

Die Ideen der Schüler könnten wiederum in gemeinsamen Projekten münden. Es tue den Schülern auch gut, fügt Simone Schmidt an, mal rauszukommen aus den Klassenzimmern, in offener Umgebung zu lernen, zu musizieren oder etwas zu gestalten. Und im April soll es wieder ein Schulfest geben – der Höhepunkt im Jahreskalender der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Wenn alles klappt, kann dann das neue Graffito überm Haupteingang eingeweiht werden.

Von Kay Würker