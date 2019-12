Leipzig

Mehr als 55000 Euro spendeten LVZ-Leser im letzten Jahr für das Caritas-Projekt der Wohnungsnothilfe in der Selliner Straße in Grünau. Die Idee des Projekts: Menschen, die in Wohnungsnot geraten sind, eine Wohnung auf Zeit zu überlassen. Das große Ziel: irgendwann wieder die eigenen vier Wände beziehen zu können. Um das zu erreichen, zahlen die Klienten ein kleines Nutzungsentgelt an die Caritas. So kann der Verband den Wohnungssuchenden eine positive Vermieterbescheinigung ausstellen, damit sie auf dem Wohnungsmarkt wieder konkurrenzfähig sind.

Edgar Haar hat es geschafft

Hier in der Selliner Straße fanden Menschen in Wohnungsnot eine neue Bleibe. Quelle: André Kempner

Einer, der von Wohnungsnot betroffen war, ist Edgar Haar. Seit Juni bewohnt Haar eine Wohnung in der Selliner Straße. „Mir gefällt die Ruhe und dass es immer einen Ansprechpartner gibt. Das ist wichtig, das wird gebraucht.“ Bald verlässt Haar die Wohnung allerdings schon wieder – denn er hat eine eigene Wohnung gefunden. „Auch das ist wichtig“, sagt Martin Ciupka, Sozialarbeiter der Wohnungsnotfallhilfe der Caritas. „Zurück in die eigenen vier Wände, ein eigener Mietvertrag, wieder ein Stück Normalität haben.“

Großteil der Spenden floß in Renovierungsarbeiten

Rund 41 000 Euro der Spendensumme sind verbraucht. Der Hauptteil floss in die Renovierung der Wohnungen in der Selliner Straße. „Mit dem Geld waren wir in der Lage, die Renovierungen der Wohnungen zu bezahlen und grundlegende Einrichtungsgegenstände wie Waschmaschine oder Kühlschrank zu besorgen“, erzählt Ciupka. Das war dringend notwendig, denn die Wohnungen befanden sich in keinem guten Zustand.

Nächstes Ziel: Frauen-WG

Neun Menschen in Wohnungsnot konnte der Caritasverband mit dem Geld, das die LVZ-Leser gespendet haben, bisher unterstützen. Ciupkas Fazit nach einem Jahr: „Ich wünsche mir, dass auch andere Vereine leeren Wohnraum nutzen. Ich kann nur dafür werben, dass sich unser Konzept trägt.“ Was Ciupka sich für das kommende Jahr wünscht? „Ich hätte gerne, dass eine der bisher ungenutzten Mehr-Raum-Wohnungen im Haus eine Frauen-WG wird. Denn das Angebot für Frauen in Wohnungsnot in Leipzig ist gering.“

Von Bastian Schröder