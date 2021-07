Leipzig

Leipzig ist eine Fahrradstadt – oder? Rein statistisch gesehen werden 20 Prozent aller Wege in der Stadt mit dem Rad zurückgelegt und die Pandemie hat dem Fahrradmarkt einen regelrechten Booster verpasst. Im vergangenen Jahr wurden mehr als fünf Millionen Fahrräder in Leipzig verkauft und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Grund genug für die LVZ, nachzufragen: Wie fahrradfreundlich ist Leipzig?

Wie sicher fühlen sich die Radfahrerinnen und Radfahrer in der Stadt? Was ist eigentlich geplant, um die Stadt fahrradfreundlicher zu gestalten? Wo ist es besonders gefährlich – und wo fährt es sich besonders schön am Wochenende?

Das große LVZ-Dossier beleuchtet zahlreiche Aspekte zum Fahrradfahren in Leipzig. Von Stadtpolitik bis Ratgeber. Außerdem wollen wir von Ihnen, den Leserinnen und Lesern der LVZ und Menschen dieser Stadt wissen: An welchen Stellen, auf welchen Straßen und Kreuzungen, ist es für Fahrradfahrer in Leipzig besonders gefährlich? Machen Sie mit und schicken Sie uns Ihre Hinweise.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über alle Texte des großen LVZ-Dossiers.

Von lvz/jmg