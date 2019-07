Leipzig

Gute Nachrichten für Freibadpächter und Eisverkäufer: Nächste Woche gibt es wieder jede Menge Kundschaft. Grund: Die Sahara-Hitze kehrt nach Deutschland zurück. Auch in Mitteldeutschland sind Temperaturen über 30 Grad drin, im Raum Leipzig kann es sogar wieder nahe an die 35-Grad-Marke gehen.

Heiße Luft kommt wieder direkt aus der Sahara

„Es bahnt sich tatsächlich eine neue Hitzewelle an“ bestätigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Zunächst geht es am Wochenende im Südwesten los, im Verlauf der letzten Juliwoche wird sich die heiße Luft dann voraussichtlich über weite Teile Deutschlands ausbreiten. „Die heißen Luftmassen kommen wieder direkt aus der Sahara.“ Da wäre dann auch wieder ein klein wenig Sahara-Staub mit dabei.

Es wird wieder heiß: Nächsten Dienstag sind über 30 Grad im Raum Leipzig drin. Quelle: wetter.net

„Das weckt ein klein wenig Erinnerungen an die Hitzewelle von Ende Juni. Auch in diesem Fall kam die heiße Luft direkt aus Nordafrika über das Mittelmeer bis zu uns nach Mitteleuropa“, so Jung. Aktuell rechnen die Wettermodelle in der kommenden Woche mit Spitzenwerten um und sogar über 35 Grad. Lokal könnte es auf 36 oder 37 Grad raufgehen, vielleicht auch noch etwas mehr.

Doch vor der Hitze kommen die Blitze: Vor allem am Sonnabend ziehen von Westen teils kräftige Gewitter auf, die auch Sachsen und Thüringen erreichen können. „Die Gewitter kommen dann wieder mit den üblich Verdächtigen: Starkregen, Hagel und Sturmböen“, warnt Dominik Jung. Sind die Gewitter überstanden, steht dem Badesommer-Comeback in der nächsten Woche nichts mehr im Wege.

In Leipzig nächste Woche über 30 Grad drin

Dann heißt es wieder Schwitzen: „Auch wenn die Modell noch schwanken, sieht es ab Dienstag so aus, dass im Raum Leipzig bis Ende der Woche immer über 30 Grad erreicht werden“, sagt Jung. Mitte der Woche sind 33 Grad und vielleicht noch ein bisschen mehr möglich. Vor allem Ferienkinder können sich freuen: Nach den eher kühlen ersten 14 Tagen gibt es damit wieder richtiges Badewetter.

Von Olaf Majer