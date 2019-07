Leipzig

Schluss mit dem bislang unterkühlten Juli: Ab Montag nimmt der Sommer einen neuen Anlauf. Spätestens ab der Wochenmitte steht wieder bestes Badewetter auf dem Programm. Im Raum Leipzig steigen die Temperaturen von etwa 20 Grad am Montag auf bis zu 27 Grad am Donnerstag – am Wochenende sind dann sogar wieder 28 bis 29 Grad drin.

Der Bade-Sommer kehrt wieder zurück. Nächsten Donnerstag wird es im Raum Leipzig um die 27 Grad warm. Quelle: wetter.net

Der Sommer pirscht sich zurück

„Langsam aber sicher pirscht sich der Sommer nach Deutschland zurück. Das wird auch Zeit. Der Juli ist im Norden bisher deutlich zu kalt“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net. Deutschlandweit gesehen liegen die Temperaturen bislang leicht unter dem langjährigen Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990. „Da darf es ruhig etwas wärmer werden. Zumal Balkonien als Ferienziel auch ganz nett sein kann – wenn man zum Vergleich beispielsweise die heftigen Unwetter zuletzt in Griechenland sieht“, so Jung.

Regenfälle vom Wochenende brachten oft kaum Linderung

Immerhin brachten die Gewitter seit Freitag auch mal wieder etwas Regen. „Aber wie erwartet war es oftmals lokal begrenzter Starkregen und der schadet mehr als das er nutzt. Auf dem harten und trockenen Boden fließt er schnell wieder ab und hat kaum Chancen einzuziehen“, so Jung. An der teils dramatischen Trockenheit in den Böden hat sich vielerorts kaum etwas geändert.

Bestes Badewetter ab Wochenmitte

Doch nass wird es in den nächsten Tagen höchstens wieder im Schwimmbad oder Freibad. Denn von oben gibt es meist ungetrübten Sonnenschein und wieder steigende Temperaturen. Im Süden sind in der zweiten Wochenhälfte sogar wieder Werte um die 30 Grad möglich. Bestes Badewetter also.

Trend: Ende Juli wieder 35 Grad möglich

Doch damit nicht genug: Die Sahara-Düse dreht wieder auf! In der letzten Juli-Woche könnte erneut eine Hitzewelle Deutschland erreichen. „Der Trend verfestigt sich: Der US-Wetterdienst NOAA rechnet in den letzten zehn Juli-Tagen weiterhin mit einer Hitzewelle. Die Temperaturen können bei uns dann regional wieder 35 Grad erreichen, vielleicht auch etwas mehr. Das erinnert stark an die Hitze Ende Juni“, so Meteorologe Jung.

Für Ostseeurlauber nur Pullover-Wetter?

Wie lange wir diesmal ins Schwitzen kommen, ist indes noch unsicher. Genauso die Frage, ob die heiße Luft aus der Sahara ganz Deutschland im Griff hat. „Im Süden ist der Trend schon ziemlich sicher. Für den Norden allerdings haben die Prognosen noch eine große Streuung, hier müssen wir abwarten“, so Wettermann Jung. Heißt: Urlauber an Ost- und Nordsee sollten den wärmenden Pullover besser mit ins Reisegepäck stecken.

Von Olaf Majer