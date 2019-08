Großpösna

Die Highfield-Besucher können ihre Gummistiefel fürs Wochenende voraussichtlich zuhause lassen. Nach einem möglichen Schauer und leichten Gewitter am Donnerstagabend soll das Festival weitgehend trocken bleiben. Die meiste Zeit werde es sommerliche Temperaturen geben und trocken bleiben, sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig.

Für die ersten Gäste am Donnerstagabend kann es noch etwas ungemütlich werden. Aus Westen zieht eine Gewitterfront in Richtung Sachsen, die vermutlich später in der Nacht ankommt, so Hickmann. Möglicherweise kommen die Festivalbesucher aber mit einem leichten Schauer davon.

Am Freitag zeigt sich dann die Sonne. Bis zu 24 Grad warm soll es am ersten richtigen Festival-Tag werden, so Hickmann. Auch in der Nacht kühlt es dann auf noch angenehme 14 Grad ab.

Der Samstag startet ebenfalls trocken. Es werden sommerliche 25 bis 26 Grad erwartet. Lediglich am Abend können ein paar Tropfen vom Himmel fallen. In der Nacht zu Sonntag bleiben die Temperaturen dann sogar bei rund 18 Grad. Am letzten Festivaltag steigt das Thermometer sogar auf 29 bis 30 Grad. Ganz durchsetzen wird sich die Sonne aber nicht, es wird windiger und bleibt bedeckt. Kurze Schauer sind dann möglich.

Von ebu