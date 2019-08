Mit der Düsseldorfer Punkrock-Band Rogers hat am Freitag das 22. Highfield-Festival begonnen – am Abend folgten Feine Sahne Fischfilet, Cro und Jan Delay. Bereits zum zehnten Mal geht das Festival nun schon auf der Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See über die Bühne. 30.000 Fans werden erwartet.