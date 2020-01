Schottland und der Dudelsack sind eine Liebesgeschichte für sich und lassen sich nicht trennen. Deswegen wird die Highland Saga musikalisch von echten Profis begleitet – den Pipers of The World. Aber nicht alle Musiker kommen aus dem schottischen Hochland – sie kommen aus allen Herrenländern. Angetrieben vom Klang der Bagpipes und einer gemeinsamen Vision, vereint das Projekt Piper und Drummer in einem multikulturellen Konzept auf einer gemeinsamen Bühne für ein breites Publikum. Für die Highland Saga inszenieren die Musiker die Geschichte des jungen Schotten Dougie Cunningham, der sich erst unglücklich verliebt und dann in den Krieg zieht.

Auch die Inszenierung wird von zwei echten Profis des Genres gestaltet. Zum einen von Alasdair Hutton, der auch die legendäre Stimme des "Royal Edinburgh Military Tattoos" ist. Alasdair Hutton gilt weltweit als profunder Kenner der schottischen Geschichte und Kultur. Im Dienste der Queen und ebenfalls im Team der Highland Saga ist der langjährige königliche Musikkapellmeister Major Jason Griffiths, der u.a. für das "Royal Edinburgh Military Tattoo" und zahlreiche royale Veranstaltungen des Königshauses verantwortlich zeichnet und diese dirigiert.

Während der Show werden folgende Titel gespielt: