Die Highland Saga erzählt die Geschichte des jungen Dudelsackspielers Dougie Cunningham, der sich erst unglücklich in Caitlin verliebt und dann in den Krieg zieht, weil er den Traditionen seiner Familie die Treue geschworen hat. Während die Dudelsackband Pipers of The World diese Erzählung am 27. März im Haus Auensee lebendig werden lässt, werden im Hintergrund Videos mit authentischen Darstellern an Originalschauplätzen in den schottischen Highlands eingeblendet. Das sind einige der Drehorte:

Loch Lomond

Der Großteil der Filmaufnahmen wurde am wohl bekanntesten See Schottlands, dem Loch Lomond, gedreht. Über mehrere Tage ist das Team bei unterschiedlichsten Licht- und Wetterverhältnissen an den Ufern des Sees entlang gefahren. Zwei der schönsten Aufnahmen entstanden, als sich Regenbögen über dem See bildeten – ein grandioses Naturschauspiel!

In dieser Szene wandelt Dougie auf den Spuren seines Großvaters Kelvin.

Lord Lochmond ist Schottlands berühmtester See. Quelle: kellogem/pixabay

Das Haus von Dougie und Caitlin

Die Aufnahmen mit dem Liebespaar Dougie und Caitlin sind auf einem Landsitz in der Nähe von Drymen entstanden. Nachdem die Produzenten der Highland Saga ihr erstes Video online veröffentlicht hatten, erhielten die Besitzer des Landsitzes einen Anruf aus Hollywood: die Produzenten von Outlander meldeten sich und wollten den Drehort für eine weitere Staffel von Outlander mieten, doch die Eigentümer lehnten dankend ab. Dieser Ort soll geheim bleiben. Bisher durften vor der Highland Saga nur zwei Produktionen hier drehen, eine davon mit Renée Zellweger, die hier Szenen für den romantischen Film Ms. Potter gedreht hat. Caitlin schreibt hier im Highland Saga Video ihren Brief aus Kanada an Dougie - am gleichen Fenster wie einst Renée Zellweger.

Falls Of Dochard

Die Falls of Dochart sind Teil des Flusses Dochart bei Killin in der Council Area Stirling, beziehungsweise der traditionellen schottischen Grafschaft Perthshire am westlichen Ende von Loch Tay. Direkt an der Bridge of Dochart befindet sich das Dochart Inn - hier wurden Innenaufnahmen des Pubs und Außenaufnahmen an den Wasserfällen gedreht. Im dazugehörigen Cottage hat das Filmteam genächtigt. Von der Brücke aus hat man übrigens einen spektakulären Blick auf die Wasserfälle.

Die Falls of Dorchard genannten Wasserfälle. Quelle: Bokigrafie/pixabay

Glen Coe

Glen Coe (gälisch: Gleann Comhann) ist ein Tal (Glen) in den schottischen Highlands. Hier wurde an mehreren Orten und zu verschiedenen Tageszeiten gedreht. Das Tal liegt in der Council Area Highland und gehörte zuvor teilweise zur traditionellen Grafschaft Argyll. Einziges Dorf am Talausgang ist Glencoe, das nächstgelegene Unterzentrum ist Ballachulish. Der Fluss Coe mündet hier in die Meeresbucht Loch Leven, einen Seitenarm des Loch Linnhe. Glen Coe ist ein beliebtes Wander- und Skigebiet für Touristen. Mehrere bekannte Filme wurden im Glen Coe oder in der Nähe gedreht, unter anderem Braveheart mit Mel Gibson und den Rob Roy Film mit Liam Neeson, aber auch Highlander mit Sean Connery und Harry Potter.

Glencoe ist ein Tal in den schottischen Highlands. Quelle: 12019/pixabay

Dunure Castle

Die beeindruckende Burgruine Dunure Castle befindet sich in der schottischen Ortschaft Dunure in der Council Area South Ayrshire. Sie liegt auf einem Felsvorsprung an der Küste des Firth of Clyde. Ganz in der Nähe, in Ayr, ist Ian Melrose, ein Teammitglied der Highland Saga, aufgewachsen und auch der wohl bekannteste Dichter Schottlands, Robert Burns, wurde nicht weit von hier entfernt am 25. Januar 1759 geboren.

Die Ruinen von Dunure Castle liegen auf einem Felsvorsprung an der Küste des Firth of Clyde. Quelle: gordonmontgomerie/pixabay

Glenfinnan Viadukt

Am Glenfinnan Viadukt wurden beeindruckende Aufnahmen des Jakobite Steam Trains bei einer Überfahrt gedreht. Dieser Zug ist als Hogwarts Express aus Harry Potter bekannt. Die Aufnahmen wurden im Video für Highland Cathedral verwendet.