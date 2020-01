Um die schottische Kultur und Musiktradition angemessen zu repräsentieren müssen natürlich echte Profis aus den Highlands ran. Lernen Sie hier einige der Macher der Show kennen:

Major Jason Griffiths - der musikalische Direktor der Highland Saga

Nach dem Studium zum Kapellmeister leitete Major Jason Griffiths mehre Musikorps der britischen Streitkräfte, unter anderem war er Chef der „Band of the Blues and Royals“, dem Musikkorps der Leibgarde von Königin Elizabeth II.

Sein Debüt in Deutschland gab der erfahrene Musikoffizier beim Deutschland Military Tattoo 2013 auf Schalke, wo er die Bands, sowie die Pipes & Drums musikalisch geführt hat, beim Finale dirigierte er 1.600 Musiker. Seitdem ist er Wunschkandidat des Publikums. Er macht jedes Finale bei den Tattoos zu einem besonderen Höhepunkt – er bringt die Musik akribisch und mit Präzision auf den Punkt und lässt die Show zu einem Erlebnis werden. Stehende Ovationen und lang anhaltender Applaus bei den Tattoos sind stets ein deutlicher Beweis für seinen Erfolg.

Begriffserklärung Kleine Begriffskunde für Nicht-Schotten: Der Begriff "Tattoo", der diese Kultur verkörpert, entstammt dem niederländischen Ausspruch "tap toe" („Zapfen zu“) und bedeutet Zapfenstreich – begleitet von Musik.

Eine besondere Ehre wurde Major Griffiths 2016 zu teil – er wurde mit der musikalischen Leitung des weltberühmten „Royal Edinburgh Tattoo“ beauftragt. Seine Erfahrung bringt er nun auch bei Highland Saga ein.

Ella Roberts - Sängerin der Highland Saga

Die Sängerin Ella Roberts ist gebürtige Australierin mit Keltischen Wurzeln. Vor einigen Jahren folgte sie ihren schottischen und irischen Vorfahren zurück in die Highlands und entdeckte ihre Leidenschaft für keltische Musik und Gesang.

Bei den Australian Celtic Music Awards 2019 wurde Ella für ihre Single " Elluria's Lament", die sie gemeinsam mit den mehrfach Platin ausgezeichneten Songwritern/Produzenten Adrian und Barbara Hannan aufgenommen hatte, zur Künstlerin des Jahres, zum keltischen Lied des Jahres und zur keltischen Künstlerin des Jahres gekürt. Bereits im Jahr zuvor wurde Ella bei den Australian Celtic Music Awards zur Künstlerin des Jahres gekürt und war für den Hollywood Music in Media Award nominiert.

Seit sie ihre keltische Reise angetreten hat, war sie bei Veranstaltungen wie dem Australian Celtic Festival, den Australian Celtic Music Awards, dem Australian Outlander Fan Gathering, dem Gathering of the Celts und dem Gathering of the Clans als Sängerin zu Gast. Im April dieses Jahres trat Ella zusammen mit dem bekannten amerikanischen Komponisten Tim Janis und den früheren Mitgliedern von "Celtic Women", der Violinistin Mairead Nesbitt und dem Gesangstalent Lynn Hillary, gemeinsam in den USA auf.

Maeve Mackinnon Gesang und Vocal Coach bei Highland Saga

Maeve Mackinnon hat eine der schönsten Stimmen Schottlands und singt am Liebsten in Gälisch, der Schottischen Ursprache. Sie lebt in Glasgow und wurde 2008 mit dem Scots Trad Music Award als Gälische Sängerin des Jahres ausgezeichnet. 2015 war sie Hauptsolistin beim Royal Edinburgh Military Tattoo. Hier wurde das Produktionsteam der „ Highland Saga“ auch auf sie aufmerksam.

Maeve war bereits mehrfach in Radio und Fernsehen präsent und spielte in England, Irland, Europa, Nordafrika und Westkanada. Sie hat sich auch mit dem Theater beschäftigt und tourte mit der Produktion "1719" der Scottish Opera und zuletzt mit "Smiler" des National Theatre of Scotland. Außerdem war Maeve auch an der Musikproduktion „Argyll Rhapsody“ beteiligt. Bei der „ Highland Saga“ hört man ihr wunderschöne Stimme nun erstmals auch in Deutschland.

Ronald A. Bromhead - der Pipe Major und einer der Komponisten der Highland Saga

Ronnie Bromhead ist nicht weit weg vom Loch Lomond geboren und aufgewachsen und gehört zu den wohl profiliertesten Dudelsackspielern der Welt.

Bereits in der Jugend erlernte er das Spielen der Great Highland Bagpipe. Schon im Alter von 15 Jahren führte ihn sein Können zu Weltmeisterschaften.

1983 trat er dann in den Dienst seiner Majestät der Queen bei den Scots Guards an und wurde in der weltberühmten Guards Depot Piping School zum Guards Piper ausgebildet. Mit seiner Band wurde er 1984 zu den Champions of the Champions gekürt. Von 1985 bis 1993 war er „Piper vom Dienst“ für die königliche Familie im Buckingham Palast, im St. James Palast und auf Windsor Castle.1989 wurde er zum Pipe Sergeant des 1st Battalion Scots Guards ernannt. Seit 1994 ist er als Pipe-Lehrer in Deutschland, Europa, Amerika und Asien engagiert.

2013 komponierte er einen Bagpipe Musiktitel zur Geburt von Prinz George, das Stück wurde von der Queen offiziell dankend angenommen. Seit 2012 arbeitet er mit den Pipers Of The World zusammen und ist der Pipe Major der Band. Er ist am POTW Album Vol.1 als Piper und Komponist beteiligt und einer der Mitbegründer der Pipers Of The World. Anmerkung: Der Dudelsack oder Great Highland Bagpipe genannt.

Ulrich Lautenschläger - Produzent und Impresario der Highland Saga

Als Gast bei royalen Shows haben Ulrich Lautenschläger die Uniformen, die britische Militärmusik aber ganz speziell die Dudelsäcke begeistert. Genau dieses Feeling, das er bei der berühmten Militärparade „Trooping the colour“ gespürt hat, wollte er nach Deutschland bringen.

Zunächst hat der Eventprofi seinen Traum auf der Loreley-Freilichtbühne äußerst erfolgreich umgesetzt. Im Anschluss hat Ulrich Lautenschläger das " Deutschland Tattoo - Royal Music Show“ ins Leben gerufen, das er 2013 und 2014 in der Veltins-Arena auf Schalke vor insgesamt rund 35.000 Zuschauern präsentierte. Inzwischen erfreut sich die glamouröse Show auch bundesweit großer Popularität und ist bei Alt und Jung sehr beliebt. Ein wichtiger Erfolgsfaktor bei diesen Shows sind die "Pipers Of The World", welche Ulrich Lautenschläger 2012 initiiert hat.

Mit der „ Highland Saga“ geht für ihn nun ein weiterer Traum in Erfüllung. „Wir schaffen magische Momente, das ist unser größtes Ziel! Nur wenn ich Gänsehaut bekomme und Tränen in den Augen habe, weiß ich, dass es dem Publikum auch gefällt“, erklärt der Impresario.