Schottland in den 1930er Jahren: der junge Dougie Cunningham erbt von seinem Großvater Kelvin, einem Piper der legendären Scots Guards, dessen Dudelsack - die Great Highland Bagpipe.

Am Grab des geliebten Ahnen schwört der junge Schotte, die Tradition zu ehren und das Instrument, das seit Jahrhunderten von zentraler Bedeutung für seine Heimat ist, spielen zu lernen und in die Fußstapfen des Großvaters zu treten.

Doch wie für alle jungen Männer besteht auch für Dougie das Leben nicht nur aus Lernen, so lernt er eines Tages die schöne Caitlin kennen und lieben.

Die Liebe sieht einer ungewissen Zukunft entgegen – Caitlins Eltern emigrieren mit ihrer Tochter ins ferne Kanada. Dougie bleibt alleine zurück, hofft auf ihre Rückkehr und widmet sich weiter mit großer Intensität dem Spiel der Highland Bagpipe. Doch düstere Wolken drohen am Horizont - dunkle Mächte treiben die Welt einem großen Krieg entgegen. Eine ungewisse, beängstigende Zukunft steht bevor, doch Dougie erinnert sich an seine tapferen Landsmänner, die vereint bei den Scots Guards in früheren Schlachten so mutig gekämpft hatten. Entschlossen tritt er dem legendären Regiment bei und zieht in den Krieg.

Passend zur musikalischen Zeitreise - Highland Saga, hat Ulysses MacKenzie, Lieder und Gedichte der Schottischen Highlands zum Mitsingen, Nachsingen und Rezitieren zusammengetragen. Ulysses MacKenzie ist der Gastgeber und führt die Gäste durch das musikalische Programm. Er ist ein Zeitreisender, ein echter Highlander der in allen Jahrhunderten zu Hause ist. Die erste Highland Saga Show hat den Titel "The Water Is Wide", denn das Wasser des Ozeans der die Liebenden trennt ist sehr groß und weit, in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts war dieser nur mit großem Aufwand zu überwinden.

Ulysses MacKenzie lädt das Publikum ein mitzusingen und zu erleben welche Emotionen sich mit den Musiktiteln verbindet. Die Highland Saga Show ist mehr as ein Konzert, vielmehr ist sie Live Entertainment zum Mitmachen.