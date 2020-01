Der Klang eines Dudelsacks entführt seine Zuhörer augenblicklich in die raue und mystische Natur der schottischen Highlands. Die Moore, Flüsse und Seen, die einsamen Täler und Bergruinen dieser Landschaft stecken voller Geschichten. All das bringt die Highland Saga auf ihrer Tour nach Deutschland und macht am 27. März auch Station im Haus Auensee in Leipzig.

Die musische Zeitreise nimmt das Publikum mit in das Jahr 1930 zu dem Dudelsackspieler Dougie Cunningham. Am Grab des geliebten Ahnen schwört der junge Schotte, die Tradition zu ehren und das Instrument, das seit Jahrhunderten von zentraler Bedeutung für seine Heimat ist, spielen zu lernen und in die Fußstapfen des Großvaters zu treten. Doch wie für alle jungen Männer besteht auch für Dougie das Leben nicht nur aus Lernen, so lernt er eines Tages die schöne Caitlin kennen und lieben.

Die Liebe sieht einer ungewissen Zukunft entgegen – Caitlins Eltern emigrieren mit ihrer Tochter ins ferne Kanada. Dougie bleibt alleine zurück, hofft auf ihre Rückkehr und widmet sich weiter mit großer Intensität dem Spiel der Highland Bagpipe. Doch düstere Wolken drohen am Horizont - dunkle Mächte treiben die Welt einem großen Krieg entgegen. Eine ungewisse, beängstigende Zukunft steht bevor, doch Dougie erinnert sich an seine tapferen Landsmänner, die vereint bei den Scots Guards in früheren Schlachten so mutig gekämpft hatten. Entschlossen tritt er dem legendären Regiment bei und zieht in den Krieg.

Die Saga erzählt seine Geschichte durch die Musik der multikulturellen Dudelsackband Pipers of The World. Sie spielen schottische Klassiker wie 'Auld Lang Syne', 'Amazing Grace' und 'Skye Boat Song' live vor einer unvergesslichen Licht-, Video- und Musik-Show. Visuell untermalt wird die Show durch spektakuläre Bilder, gedreht mit authentischen Darstellern an Originalschauplätzen in den schottischen Highlands. Und auch das Publikum wird eingebunden. Denn die traditionellen Lieder des hohen Nordens von Großbritannien laden zum Mitsingen ein.

Inszeniert wird die Highland Saga von Größen der schottischen und britischen "Military Music"-Kultur. Zum einen von Alasdair Hutton, der auch die legendäre Stimme des "Royal Edinburgh Military Tattoos" ist. Alasdair Hutton gilt weltweit als profunder Kenner der schottischen Geschichte und Kultur. Im Dienste der Queen und ebenfalls im Team der Highland Saga ist der langjährige königliche Musikkapellmeister Major Jason Griffiths, der u.a. für das "Royal Edinburgh Military Tattoo" und zahlreiche royale Veranstaltungen des Königshauses verantwortlich zeichnet und diese dirigiert.

Begriffserklärung Kleine Begriffskunde für Nicht-Schotten: Der Begriff "Tattoo", der diese Kultur verkörpert, entstammt dem niederländischen Ausspruch "tap toe" („Zapfen zu“) und bedeutet Zapfenstreich – begleitet von Musik.

