Leipzig

Es wird heiß: In den kommenden Tagen müssen sich die Leipziger auf hohe Tagestemperaturen und warme Nächte einstellen. Während das Thermometer am Montag noch an der 30-Grad-Marke kratzt, wird es schon in der Nacht zu Dienstag deutlich wärmer als zuletzt. „In der Innenstadt sind 20 Grad möglich“, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig auf Nachfrage von LVZ.de.

Für Dienstag gelte dann zwischen 11 und 19 Uhr eine Hitzewarnung, so Hain. Das heißt: Im Raum Leipzig ist die Wärmebelastung besonders hoch. Die Temperaturen sollen etwa 32 Grad erreichen, in der Stadt können es sogar 34 bis 35 Grad werden. Die Nacht zu Mittwoch wird der Vorhersage nach tropisch. Auch im umliegenden Land sinkt das Thermometer dann nicht unter 20 Grad.

Mittwoch heißester Tag

Der heißeste Tag der Woche wird am Mittwoch erwartet. „Die Temperaturen klettern sehr rasch nach oben“, sagte Hain. Zwischen 35 und 37 Grad sind rund um Leipzig möglich, in der Innenstadt könnte es sogar noch wärmer werden. Allerdings bringt schon am Nachmittag eine Kaltfront leichte Abkühlung.

Ob die bisherigen Leipzig-Rekorde gebrochen werden, ist deswegen unklar. Der liegt für Juni derzeit bei 36,4 Grad, gemessen am 30. Juni 1957. Der absolute Leipzig-Spitzenwert von 38 Grad wurde laut Wetterdienst am 3. August 1943 gemessen.

Hohe Trockenheit, kaum Regen

Mit neuen Unwettern ist trotz der hohen Temperaturen vorerst nicht zu rechnen. „Ab Donnerstag frischt der Wind auf“, sagte Hain. Damit wird es etwas kühler, das Risiko für Schauer und andere Niederschläge sei hingegen gering.

Wegen der Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr. Vor allem in Nordsachsen und im westlichen Teil von Sachsen-Anhalt steigt das Risiko. Hier wird die höchste Gefährdungsstufe 5 erreicht, eine sehr hohe Waldbrandgefahr.

40 Grad nicht in Sicht

Grund für das aktuelle Wetter sind das Hoch „Ulla“ und das Tief „ Otto“. Die warmen Luftmassen kommen aus dem Norden Afrikas nach Deutschland. „Die intensive Sonne heizt die Luft, die zu uns kommt, zwar weiter auf“, erklärte Hain. Die zuletzt prognostizierten mehr als 40 Grad sind aber trotzdem unwahrscheinlich. Laut DWD liegt der Deutschlandrekord aktuell bei 40,3 Grad.

Von Josephine Heinze