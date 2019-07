Leipzig

Was für ein verrücktes Wetter! Noch am Sonntag wurden in Deutschland 39,6 Grad gemessen – ein neuer Juni-Rekord. Auch in Leipzig war es mit 38,4 Grad so heiß wie noch nie im Juni. Doch nun kommt der angekündigte Temperaturabsturz – der Juli gibt einen unterkühlten Einstand.

Laue Sommernächte sind vorbei

Vor allem die lauen Sommernächte sind vorerst Geschichte – die Temperaturen rauschen in den Keller. „Am Donnerstagmorgen werden stellenweise nur Frühwerte um 5 Grad gemessen. Das sind 35 Grad weniger als noch am Sonntag beim Spitzenwert. Nach überdurchschnittlich hohen Temperaturen im Juni, scheint der Juli nun eher auf unterdurchschnittliche Werte setzen zu wollen“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

In Leipzig am Donnerstagmorgen nur noch 9 Grad

Tiefpunkt wird voraussichtlich der Donnerstagmorgen sein. „Statt T-Shirt und kurze Hosen ist es wieder Zeit, eine Jacke anzuziehen, es fühlt sich fröstelig an“, so Jung. Im Raum Leipzig werden am Mittwochmorgen nur noch 12 Grad erwartet, am Donnerstag in den Frühstunden sind es gar nur frische 7 bis 9 Grad. Auch am Sonnabend und Sonntag geht es eher kühl in den Tag. Tagsüber pendeln sich die Temperaturen dann zwischen Altenburg und Wurzen auf eher bescheidene Sommerwerte von 22 bis 24 Grad ein.

Für die Jahreszeit deutlich zu kühl

„Eine ganz schön kühle Sache ist das und für die Jahreszeit deutlich zu kühl“, so Jung. „Hätten wir aktuell nicht so eine starke Sonne, wäre es am Tag wahrscheinlich nur etwas über 10 Grad warm.“ Und diese Wetterlage könnte eine ganze Weile andauern. „Es ist erstmal keine Hitzewelle in Sicht. Lediglich am Freitag und am Samstag können im Südwesten mal wieder 30 bis 32 Grad erreicht werden. Sonst ist es deutlich kühler.“ Schlecht auch für Ost- und Nordsee-Urlauber: An der Küsten wird es lokal nur 15 bis 20 Grad „warm“. Und dazu weht dort auch noch ein strammer West- bis Nordwestwind.

Frösteliger Start in den Donnerstag: Im Raum Leipzig bleiben die Frühwerte einstellig. Quelle: wetter.net

Hat sich Sommer schon verausgabt?

Hat sich der Sommer im Juni verausgabt? Sind die Höchstwerte des Sommers 2019 schon Geschichte? „Nein, der Sommer ist kein Leistungssportler. Der kann sich nicht verausgaben“, widerspricht Wetterexperte Jung. Es wäre reiner Zufall, wenn bis Sommerende gar keine Hitze mehr kommen würde. Zudem sei die große Hitze nicht so weit weg von uns. Allerdings: Der Langzeittrend des amerikanischen Wetterdienstes NOAA sagt für Deutschland einen nur noch durchschnittlichen Juli voraus, mit Temperaturen auf oder leicht unter Normalmaß. Deutlich zu kühl wird es danach in Nordeuropa: Schweden- oder Norweger-Urlauber sollten einen Pullover mehr in den Koffer packen.

Die Sommerhitze hat sich in den Mittelmeerraum zurückgezogen. Nach Deutschland drückt derzeit eher kühle Luft aus Norden. Quelle: wetter.net

Dürre wird schlimmer – kein Regen in Sicht

Eines bleibt gleich: Die Dürre geht weiter und verschärft sich. Es droht ein ähnliches Trockenheitsproblem wie 2018. Das gilt auch für die Region Leipzig: Bis Sonntag ist kein kräftiger Regenschauer in Sicht, dafür gibt es 9 bis 12 Sonnenstunden pro Tag. Auch bis nächsten Freitag bleibt Niederschlag absolute Mangelware – lediglich 3 Liter Regen pro Quadratmeter sind laut Prognose drin. Damit bleibt auch die Gefahr von Feld- und Waldbränden hoch.

Meteorologe Jung befürchtet Schlimmes: „Sollten sich die Trends für Juli und August bewahrheiten, steht Deutschland vor einer katastrophalen Dürre. Das Defizit aus 2018 ist noch lange nicht ausgeglichen. In den vergangenen Monaten gab es teilweise schon wieder zu wenig Regen und nun könnten auch noch Juli und August extrem zu trocken ausfallen. Das sieht nicht gut aus.“

Von Olaf Majer