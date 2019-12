Die Laudatio des Jahres gab es bei der 29. Leipziger Lachmesse 2019

Leipzig

Im Herbst geben sich die Festivals in Leipzig die Zuschauer in die Hand. Zwischen den Leipziger Jazztagen Anfang Oktober, der Dokwoche Ende Oktober und der Euro-Scene Anfang November fanden der Literarische Herbst und die 29. Leipziger Lachmesse gleichzeitig statt.

Während das Literaturfestival erstmals vom neuen Team organisiert wurde und viele neue Besucher anzog, brachte die Lachmesse zum ersten Mal ein Gastland auf die Bühne: die Schweiz. „Kabarett ist so vielseitig wie Jazz“, findet Rainer von Arx, Künstlerischer Leiter der Oltner Kabarett-Tage, die einen Abend im Kupfersaal präsentierten. Gardi Hutter wurde im Schauspiel gefeiert und Andreas Thiel in der Pfeffermühle. Insgesamt präsentierten die rund 170 Künstler in etwa 80 Veranstaltungen auf 14 Bühnen solo, als Duo oder im Ensemble Kabarett, Comedy, musikalische Programme.

Erster Höhepunkt war die Verleihung des Lachmesse- Löwenzahns 2018 an Philipp Weber, was natürlich am Preisträgerprogramm „Weber N°5: Ich liebe ihn!“ lag, aber auch an der Laudatio seines Kollegen und Freundes Mathias Tretter, die zu einer Sternstunde des Laudatoren-Wesens führte: der zärtlichen Beleidigung. Den Löwenzahn 2019 erntet die Komödiantin Carmela de Feo für „Die Schablone, in der ich wohne“.

Von Janina Fleischer