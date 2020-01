Leipzig rockt 2020: Das bringt das neue Jahr

Leipzig

Eine Veränderung für zahlreiche Leipziger tritt schon am 1. Januar in Kraft: Die Leipziger Stadtwerke ändern ihre Preise. Fernwärme und Strom werden etwas teurer, Gas wird dafür etwas billiger.

Noch tiefergreifende Veränderungen könnten den Messestädtern im Februar bevorstehen: Am 2. Februar wählt die Stadt ihren Oberbürgermeister oder ihre Oberbürgermeisterin. Vier Kandidaten und vier Kandidatinnen stellen sich zur Wahl, darunter der amtierende OBM Burkhard Jung ( SPD). Das geht schon aufregend los. Was kommt 2020 noch so auf uns zu?

Die Bagger kommen

Das ein oder andere Hotel wird noch gebraucht, mehr noch Wohnraum. Dafür stehen mehrere Großprojekte an. Zwei Beispiele:

Der Grundstein für einen Gebäudekomplex mit Konsumfiliale, Arztpraxis, Bäckerei und 142 Wohnungen im alten Ortskern von Schönefeld ist bereits gelegt. Es ist das erste Wohnungsbauprojekt der Leipzig-Stiftung.

Im ersten Quartal startet auch ein riesiges Bauvorhaben in Reudnitz-Thonberg, am Technischen Rathaus. Zwischen Prager, Riebeck- und Judith-Auer-Straße will die Magdeburger AOC Immobilien AG 185 Wohnungen und einige Gewerbeflächen errichten.

Die Briten kommen

Sportlich betrachtet wird auch das kommende Jahr spannend – und fängt schon mit einem Highlight an. Im Februar finden die Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in der Arena statt.

Die Besten der Besten kommen in die Wasserstadt – im Kanupark Markkleeberg finden neben dem Kanu-Slalom-Weltranglistenrennen die Qualifikation der deutschen Slalomkanuten für die EM in London sowie erneut ein Weltcup-Finale statt. Nur ein Beispiel für die Diversität der Leipziger Sportlandschaft.

Größter Publikumsmagnet wird aber auch im Jahr 2020 der frisch gekürte Herbstmeister der Fußball-Bundesliga, RB Leipzig, sein. Spitzenspiele in der Bundesliga und Champions League warten auf Fans. Darunter Kracher wie das Achtelfinal-Rückspiel gegen Tottenham Hotspur, zu dem das Team der britischen Premier League in Leipzig zu Gast ist.

Die Superstars kommen

Es hat sich vielleicht schon herumgesprochen: Sie kommen! Zu Pfingsten! Rammstein! Beide Konzerte in der Arena waren sofort ausverkauft. Schnell sein mussten auch die Fans der besten Band der Welt – die Tickets für den Besuch der Ärzte in der Arena im November waren schnell vergriffen.

Aktuell im Kartenvorverkauf ist ein neues Highlight: Die Arena zieht für drei Taghe im Juni als Sommerarena ins Freie. Roland Kaiser und Sarah Connor spielen open air auf der Festwiese.

Dazu kommen zahlreiche etablierte Leipziger Kultur-Events vom Bachfest bis zu Klassik airleben. Unter dem Motto „30 Jahre Theater und Tanz aus dem alten und neuen Europa“ feiert die euro-scene im November ihren 30. Geburtstag.

Das Wasserfest geht mit seiner 20. Ausgabe an den Start und die Leipziger Mustermesse gibt es 2020 seit genau 125 Jahren. Noch älter ist das Traditionshaus Zum Arabischen Coffe Baum – derzeit geschlossen soll es 2020 im 300. Jahr seines Bestehens saniert werden.

Und einer geht

Dr. Alfred Weidinger, Direktor des Museums der bildenden Künste (MdbK) hat die überraschend um Auflösung seines Vertrags gebeten, um als neuer Leiter des Oberösterreichischen Landesmuseums in seine Heimat Linz zurückzukehren.

Für Leipzig ist das ein herber Verlust, denn Weidinger hat dem MdbK mit einem Fokus auf die Leipziger Schule, Ansätzen zur Aufarbeitung der DDR-Kunst und durchaus polarisierenden Ausstellungen zu ganz neuer Relevanz verholfen. So zog „ Yoko Ono – Peace is Power“ Zehntausende ins Museum.

Ausgewählte Termine und Veranstaltungen 2020 1. Februar: Bundesliga, 20. Spieltag: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach, Red-Bull-Arena 22. und 23. Februar: 67. Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften, Quarterback Immobilien Arena 1. März: Bundesliga, 24. Spieltag: RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen, Red-Bull-Arena 6. März bis 14. Juni: Sonderausstellung zum 100. Todestag von Max Klinger, Museum der bildenden Künste 10. März: Champions League, Achtelfinal-Rückspiel: RB Leipzig – Tottenham Hotspur, Red-Bull-Arena 12. bis 15. März: Leipziger Buchmesse und Lesefest „ Leipzig liest“ 16. März: Peter Maffay & Band, Quarterback Immobilien Arena 1. bis 9. Mai: 20. Internationales Festival für Vokalmusik „a cappella“ 9. Mai: Bundesliga, 33. Spieltag: RB Leipzig – Borussia Dortmund, Red-Bull-Arena 29. bis 30. Mai: Rammstein, Quarterback Immobilien Arena 29. Mai bis 1. Juni: Wave-Gotik-Treffen 11. bis 21. Juni: Bachfest unter dem Motto: „BACH – We Are Family“ 19. bis 21. Juni: Sommer-Arena mit Roland Kaiser und Sarah Connor, Festwiese 26. und 27. Juni: Klassik Airleben, Rosental 23. bis 25. Oktober: Grassimesse & Designers’ Open 25. Oktober bis 1. November: DOK Leipzig – das größte deutsche Dokumentarfilmfestival 3. bis 8. November: euro-scene – 30. Festival zeitgenössischen europäischen Theaters und Tanzes 10. November: Die Ärzte, Quarterback Immobilien Arena

Von Juliane Groh