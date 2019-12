Taucha schafft mehr Kita-Plätze durch Neubauten und Erweiterungen

Taucha

Taucha ist mit seiner günstigen Lage vor den Toren der Messestadt und den guten Verkehrs­anbindungen ein attraktiver Wohnstandort. So sind in der Parthestadt in den letzten Jahren etliche neue Wohngebiete entstanden und die Nachfrage nach Baugrundstücken ist ungebrochen. Neue Wohngebiete wie „Partheblick“ Am Winneberg oder „ Gartenstadt“ im Tauchaer Osten sind der Planungsphase.

Der damit einhergehende Anstieg der Einwohnerzahl auf nun schon über 16.000 hat Folgen für die Betreuung in Kindertagesstätten und Schulen. Hier will die Stadt durch Neubau und Erweiterungen bestehender Einrichtungen mit dem erhöhten Bedarf Schritt halten und mehr Plätze schaffen. So wurde in der erst 2016 fertiggestellten Kita „Grashüpfer“ in diesem Jahr ein Anbau mit weiteren 36 Plätzen übergeben, im Oktober wurde mit einem Erweiterungsbau für knapp 50 Kinder in der Kita „ St.Moritz“ begonnen und nahe der „ Gartenstadt“ in der Eilenburger Straße entsteht die Kita „Kükennest“ mit 165 Betreuungsplätzen.

Dritte Tauchaer Grundschule wird gebaut

Auch in der Tauchaer Schullandschaft ist Bewegung. Das in Trägerschaft des Landkreises Nordsachsen befindliche Geschwister-Scholl-Gymnasium nahm am Kirchplatz seinen Erweiterungsbau mit sechs neuen Klassenräumen in Betrieb. In der Regenbogenschule sind in einem Erweiterungsanbau zwölf neue Räume für den Schulbetrieb und den Hort „Tauchsches Spielhaus“ dazugekommen. Auch das wird, so die Prognose, nicht ausreichen, sodass in den kommenden Jahren auf der Friedrich-Ebert-Wiese die dritte Tauchaer Grundschule errichtet werden wird. Dazu soll auch ein Schulcampus sowie eine Zwei-Feld-Sporthalle, inklusive der notwendigen Außenanlagen, gehören. Für die Absicherung des Sportunterrichts der Ober- und Regenbogenschule sowie des Vereinssportes wird auf dem Gelände der Oberschule eine neue Zweifeldsporthalle mit Mensa entstehen. Auch das Sport- und Freizeitzentrum in der Kriekauer Straße erfuhr umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die noch nicht beendet sind.

Taucha feiert 2020 850 Jahre Stadtrecht und 800 Jahre Rittergutsschloss

Anfang November wurde das Großprojekt der Deutschen Bahn mit der Verkehrsfreigabe des Trogbaus in der Portitzer Straße vollendet. Während der Anbindung der Portitzer Straße an die Kreuzung Leipziger Straße wird es aber ab März erneut Sperrungen und Umleitungen geben.

Im Jahr 2020 feiert Taucha 850 Jahre Stadtrecht und 800 Jahre Rittergutsschloss. Die Planungen für diesen geschichtlichen und kulturellen Höhepunkt des Jahres sind voll im Gange. Details will der Bürgermeister aber erst zum Neujahrsempfang der Stadt Taucha am 10. Januar bekannt geben.

Von Reinhard Rädler