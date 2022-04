Leipzig

Am 26. Juni rollt im Leipziger Alfred-Kunze-Sporpark der Ball, ertönt der Anpfiff zur LVZ Mini-WM. 32 Teams werden dann in weit mehr als 100 Spielen den Mini-Weltmeister ausspielen. Titelverteidiger ist übrigens Island. Alle wichtigen Informationen für die teilnehmenden Mannschaften haben wir hier zusammengestellt.

Spieltag:

Sonntag, 26. Juni 2022Alfred-Kunze-Sportpark (Heimspielstätte der BSG Chemie Leipzig)Team-Check-In: von 8:00 bis 8:45 UhrRasenöffnung: ab 08:55 UhrEröffnung / Einlauf der Teams: 9:10 Uhr (erstes Spiel ca. 9:30 Uhr)

Austragungsort:

Alfred-Kunze-Sportpark (auf 4 verkleinerten Kleinfeldern mit je zwei Toren)

Veranstalter:

Leipziger Volkszeitung (LVDG GmbH und Co. KG) in Kooperation mit dem Fußballverband der Stadt Leipzig (FVSL)

Teambildung:

Teilnehmen können Vereinsmannschaften der Altersklasse F-Junioren (Jungen 2013/2014; Mädchen auch 2012) aus dem Verbreitungsgebiet der LVZ (gemeldet im FVSL, FVMLL, FV Nordsachsen). In den Teams können Jungen und Mädchen gemeinsam antreten. Reine Mädchen-Mannschaften sind zulässig. Es wird pro Verein zunächst nur je eine Mannschaft berücksichtigt. Bei freien Plätzen können auch mehrere Mannschaften eines Vereins starten. Pro Team ist ein volljähriger Mannschaftsbetreuer oder Trainer (als zentraler Ansprechpartner) erforderlich. Spätestens am Turniertag ist eine Liste aller teilnehmenden Spielerinnen und Spieler abzugeben. Listen liegen am Turniertag bei der Wettkampfleitung bereit.

Teamfoto/Teamfragebogen:

Jede angemeldete Mannschaft stellt dem Veranstalter ein aktuelles Teamfoto in druckfähiger Auflösung zur Verfügung. Das Foto wird in einer am 24. Juni erscheinenden LVZ-Sonderbeilage veröffentlicht. Sollte kein geeignetes Foto existieren, kann durch einen Fotografen der LVZ vorab ein Foto gemacht werden. Die Anonymität der Kinder wird dabei selbstverständlich gewahrt.

Jede angemeldete Mannschaft übersendet dem Veranstalter den ausgefüllten Teamfragebogen, der bei der Bestätigung der Anmeldung begefügt war. Die Antworten dort werden ebenfalls in der o.g. LVZ-Sonderbeilage veröffentlicht.

Meldetermin:

Bis spätestens 23. April (12 Uhr) online über das Anmeldeformular unter www.lvz.de/miniwm.

Meldegebühr:

Eine Meldegebühr wird nicht erhoben.

Anzahl der Spieler:

Pro Team können max. 10 Spielerinnen und Spieler eingesetzt werden. Spielstärke ist 4+1.

Leistungen des Veranstalters:

Jedes Team erhält einen Trikotsatz (10 Trikots, Hosen und 10 Paar Stutzen) im jeweiligen Design des Landes. Der Veranstalter stellt am Spieltag Wasser und Obst für die Spielerinnen und Spieler zur Verfügung. Die medizinische Versorgung ist gewährleistet.

Auslosung:

Welches Team welches Land repräsentiert wird per Losverfahren entschieden. Die Auslosung findet am 1. Juni, 17 Uhr, in der LVZ Kuppel im Verlagsgebäude im Peterssteinweg 19 statt. Die Teams sind zur Auslosung herzlich eingeladen. Eine prominente „Losfee“ wird die Auslosung übernehmen.

Spielzeit:

Jeweils 1 x 12 Minuten mit zentralem An- und Abpfiff. Bei Unentschieden erfolgt ab dem Sechzehntelfinale ein Entscheidungsschießen mit jeweils drei Schützen. Steht es nach drei Schützen weiter unentschieden, geht es im Sudden-Death-Modus weiter. Für die Durchführung nominieren die Teams je drei Schützen aus ihren max. 10 startberechtigten Spielern.

Turniermodus:

Gespielt wird zunächst eine Gruppenrunde mit 32 Mannschaften in acht Staffeln. Innerhalb der Staffeln wird eine Einfachrunde im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Jede Mannschaft qualifiziert sich für die KO-Runde und absolviert anschließend das Sechzehntelfinale. Jede Mannschaft absolviert somit garantiert vier Spiele.

Spielberechtigung:

Pro Team sind max. 10 Spielerinnen und Spieler der Jahrgänge 2013 und 2014 (Mädchen auch 2012) spielberechtigt (F-Jugend). Jede Mannschaft muss einen ausgefüllten Spielberichtsbogen mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum aller Spielerinnen und Spieler bis spätestens 8:45 Uhr am Spieltag bei der Turnierleitung abgeben.

Schiedsrichter:

Die Spiele werden durch ausgebildete Unparteiische des FVSL geleitet.

Spielbälle:

Spielbälle der Größe 4 werden gestellt. Einspielbälle sind selbst mitzubringen.

Wettkampfregeln:

Gespielt wird angelehnt an die Regeln des Spielbetriebes des FVSL jedoch mit Schiedsrichtern.

Wertung Vorrunde:

Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte.Bei Unentschieden erhält jedes Team 1 Punkt.Der Verlierer eines Spiels erhält 0 Punkte.

In den Gruppenspielen entscheidet über die Platzierung nacheinander: Punkte, Tordifferenz, Anzahl der erzielten Tore, Spiel gegeneinander. Bei Gleichheit erfolgt ein Neunmeterschießen mit drei Schützen je Team bis zur Entscheidung.

Strafbestimmungen:

Proteste und Beschwerden sind der Turnierleitung bis 10 Minuten nach Spielschluss zu melden. Die Turnierleitung entscheidet über das weitere Vorgehen.

Haftungsausschluss:

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden, Unfälle, verloren gegangene Wertsachen, Garderobe, Gegenstände oder Bälle usw.

Film- und Fotoerlaubnis:

Die angemeldeten Teams sind damit einverstanden, dass Fotografen und Videoreakteure des Veranstalters am Turniertag Aufnahmen machen. Diese werden im Rahmen der Berichterstattung über das Turnier in der gedruckten LVZ und online unter www.lvz.de veröffentlicht. Die Anonymität der Kinder wird dabei selbstverständlich gewahrt.

Infos:

Weitere Infos und das Anmeldeformular gibt es unter www.lvz.de/miniwm. Bei Fragen wenden Sie sich per Mail an mini-wm@lvz.de.

Von Antje Henselin-Rudolph