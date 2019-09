Debüts, Wiedersehen und ein Abschied bei der Leipziger Lachmesse vom 20. bis 27. Oktober

Leipzig

Bei der Leipziger Lachmesse kommt zusammen, was sich gar nicht immer gesucht hat: Hochdeutsch und Mundart, Frau und Mann, Politik und Wirklichkeit, Prominenz und Nachwuchs sowie Solisten, Paare, Kollektive. Selbst Deutschland, Österreich und die Schweiz finden zueinander beim, wie es korrekt heißt, 29. Internationalen Humor- und Satirefestival.

Vom 20. bis 27. Oktober treten 170 Künstler in 80 Veranstaltungen auf 14 Bühnen der Stadt auf, am Donnerstagabend hat Festival-Geschäftsführer Frank Berger das Programm vorgestellt.

Besonders stolz ist der 54-Jährige auf den ersten Länderschwerpunkt: die Schweiz. „Seit mehr als 25 Jahren verbindet die Lachmesse eineFreundschaft mit den Oltner Kabarett-Tagen. Nun präsentieren sie zum ersten Mal einen eigenen großen Kabarett-Abend“, freut sich Berger.

„Erfrischende Außensicht“

Unter den Schweizer Gästen sind neben der in Leipzig schon gut bekannten großen Clownin Gardi Hutter (am 20. Oktober im Schauspielhaus) und Andreas Thiel (22. 10., Pfeffermühle) die drei Comedians der Starbugs Comedy (24. 10., Haus Leipzig) und der Kabarettist Thomas Lötscher aka Veri, der auf Abschiedstour und also zum ersten und letzten Mal zu sehen ist (23. 10., Ariowitsch-Haus).

Lisa Catena hat gerade den Förderpreis des Deutschen Kabarettpreises dafür bekommen, dass sie „eine erfrischende Außensicht ins deutsche Kabarett“ bringe, wie die Nürnberger Jury ihre Wahl begründet. Am 22. Oktober ist Catena beim Schweizer Satire-Abend im Kupfersaal – mit Gabriel Vetter und StrohmannKauz.

Solisten und Ensemble

Als weitere Höhepunkte kündigt Berger die Musik-Clowns Gogol & Mäx im Haus Leipzig an (27. 10.) sowie am gleichen Ort die Gala-Veranstaltungen am 26. Oktober (16.30 und 20 Uhr), bei denen Katrin Weber und Lars Redlich eine „Show der Superlative“ präsentieren, bevor am 27. Oktober zur Jürgen-Hart-Satire-Matinee (11 Uhr) Anke Geißler und Mathias Tretter ein hochkarätiges Programm moderieren, bei dem Carmela de Feo, Wilfried Schmickler, Christoph Sieber und Gernot Hassknecht auf der Bühne stehen.

Doch vor die großen Shows hat das Festival die Einzelgastspiele gesetzt, neben den schon genannten Orten auch im Central Kabarett und in der Funzel. Hier sind vertraute Namen zu finden wie Reiner Kröhnert und HG Butzko, Lizzy Aumeier und Luise Kinseher, Ausbilder Schmidt und Bill Mockridge. Zu den guten alten Traditionen gehören auch Tom Pauls & das Sächsische Wort des Jahres sowie die Ensemble-Auftritte von Distel, Herkuleskeule und Magdeburger Zwickmühle.

„Slam vs. Kabarett“

Gute Aussichten verspricht der „Kupferpfennig-Wettstreit“: Der Lachmesse-Nachwuchs-Wettbewerb findet bereits zum siebten Mal im Kabarett Academixer statt. In diesem Jahr treten eine Schweizerin ( Jane Mumford), ein Österreicher ( Christoph Fritz) und ein Leipziger ( Bernard Paschke) gegeneinander an.

Der Sieger bekommt einen Auftritt 2020. Den 2018er Gewinn löst Jakob Heymann ein, er spielt am 27. Oktober in der Moritzbastei. Am 24. Oktober gibt es im Kupfersaal erneut den Wettstreit „Slam vs. Kabarett“, und unter dem Titel „Jugend forsch!“ stellt sich der Nachwuchs im Kabarett Theater SanftWut vor (27. 10.).

Es geht um alles

Zum ersten Mal bei der Lachmesse sind Tamika Campbell, Fee Badenius, Simon & Jan, Lara Stoll und Miss Allie. Ihre literarische Festival-Premiere erleben die Satire-Autoren Katinka Buddenkotte und Stefan Schwarz (24. 10., naTo) sowie Thomas Meyer(27. 10., Academixer).

In den Programmen wird viel musiziert und thematisch geht es – ob Kabarett oder Comedy – um Europa, Deutschland, die Geschlechterfrage und darum, welche Antworten die Demokratie auf Fragen der Zeit gibt. Warum Marketing und gesunder Menschenverstand nicht zusammenfinden, macht Philipp Weber zur Eröffnung deutlich – als Preisträger des „Löwenzahns“ eröffnet er die diesjährige Lachmesse (ausverkauft).

Spielplan, Programmheft und Karten gibt es in den Veranstaltungsstätten, in der Ticketgalerie (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050, auf www.ticketgalerie.de; Termine: www.lachmesse.de; www.lvz.de/lachmesse

Von Janina Fleischer