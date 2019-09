Leipzig

Wenn dieLeipziger Lachmesse vom 20. bis 27. Oktober mit der Schweiz zum ersten Mal eine Art Gastland begrüßt, ist Rainer von Arx so etwas Delegationsleiter. Der 1974 in Olten geborene Künstleragent, Coach, Supervisor und Ausbilder ist seit 2017 künstlerischer Leiter der Oltner Kabarett-Tage, größtes Kabarett- und Satirefestival der Schweiz. Im Interview spricht er über Kunstformen und darüber, wie Besucher mit Künstlern alt werden können.

Bei der Lachmesse gibt es erstmals einen Länderschwerpunkt. Allerdings hat ein Schweizer Abend beim Leipziger Festival schon lange Tradition. Wie kam es zu dieser Verbundenheit?

Verantwortliche unseres Festivals machten sich schon zu frühen Zeiten auf, um Programme in Deutschland zu visionieren. Und Leipzig bietet, nebst der guten Kabarett-Kultur, mit der Lachmesse die Möglichkeit, innerhalb einer Woche eine große Zahl von abendfüllenden Programmen zu sehen. Für uns hebt es sich dadurch von Künstlerbörsen wie in Freiburg oder Thun ab, wo man nur Kurzprogramme zu sehen bekommt. Über die Jahre sind nun Freundschaften zwischen Lachmesse, den Theatern und unserem Festival entstanden. Inzwischen sind wir ja mit 10 bis 20 Personen während der Lachmesse in Leipzig.

Und die Leipziger fahren regelmäßig nach Olten. Was macht die Oltner Kabarett-Tage aus ?

Unser Festival gibt es seit über 30 Jahren, und da wir eine Kleinstadt sind, belagert Kabarett die Stadt. Deshalb auch der Ruf, dass Olten die Kabarett-Stadt der Schweiz ist. Wir spielen an zwölf Tagen in rund acht Spielstätten – von der kleinen Bar bis zum Stadttheater. Und wir vergeben den Preis „Cornichon“. Das Cornichon ist auch Symbol unseres Kabarett-Festivals, das das größte und älteste der Schweiz ist. Da es von einem Verein mit 1500 Mitgliedern getragen wird, machen die einen sicheren Teil der Gäste aus.

Worin unterscheiden sie sich die Humor-Szenen beider Länder?

Es gibt bei uns seit ewig das Dialekt-Kabarett, dies hat sich einige Zeit reduziert, und inzwischen hat es wieder zugenommen. Für einige Kabarettistinnen und Kabarettisten ist dies auch eine Art Verbundenheit zur Muttersprache und zur eigenen Kultur, ohne dabei patriotisch zu sein.

Sie haben Poetry Slams veranstaltet, bevor Sie 2017 Künstlerischer Leiter der Oltner Kabarett-Tage wurden – wie kamen Sie zum Kabarett?

Ich bin seit der Jugend sehr breit kulturell interessiert, begann sogar mit Kunstausstellungen. Mich faszinieren gute Texte, die in mir etwas auslösen. Das ist beim Poetry Slam so, aber auch bei Spoken Word und Kabarett. Comedy ist mir oft zu flach oder zu einfach, ich lache nicht so gerne auf absehbare Pointen oder ohne Denken zu müssen.

Also gibt es bei Ihnen auch einen Comedy-Trend?

In der Schweiz hat sich die Comedy-Szene im Vergleich zu Deutschland sehr langsam entwickelt; erst in den letzten Jahren kam der Boom und auch die gezielte Förderung durch Medien und Veranstalter. Inzwischen gibt es eine größere Vielfalt, Bandbreite und bessere Qualität. Leider ist die Förderung via TV deutlich geringer, ihr habt da viele tolle Formate im Fernsehen.

Und wo sehen Sie Ähnlichkeiten?

In der Vielfalt. Wir haben auch theatrales Kabarett, einige Künstler aus der literarischen Ecke, und in den letzten Jahren kam der meiste Nachwuchs aus der Poetry-Slam-Szene. Es gibt aktuell viel Storytelling, Stand-up-Kunst und leider bei uns etwas weniger politisches Kabarett als in Deutschland.

Sehen Sie Poetry Slam als Vorstufe zum Kabarett?

Ja. Aber Poetry Slam ist ja nur das Format des Wettbewerbes. Durch dieses Format konnten Spoken Word Künstler überhaupt auf die Bühne und kriegen direkte Reaktionen durch das Publikum. Cool an der Slam-Szene ist auch die Vernetzung untereinander. Viele schleifen gemeinsam an den Texten, holen Feedback ein, und das steigert die Qualität. Ihnen reicht die Sechs-Minuten-Limite dann nicht mehr, und sie versuchen längere Texte, Auftritte ohne Wettbewerbsformat, wo man nicht auf Pointe schreibt. Dann landen sie im Spoken Word, Kabarett oder performen Texte in Verbindung mit Musik. Wir haben bei uns das Nachwuchsformat „Kabarett-Casting“, bei dem man einen Förderpreis mit Coaching gewinnen kann – und viele Sieger der vergangenen Jahre stammen aus dem Slam.

Müsste die Kunstform Kabarett neu definiert werden?

Für mich nicht. Ich glaube, es ist so vielseitig wie Jazz. Da muss man ja auch mal reinschnuppern und prüfen, was zu einem passt. Was für eine Person Kabarett ist, sieht eine andere Person als Comedy. Ich denke, dass die Leute es als Form der Kleinkunst und Bühnenkunst genießen und sich nicht an Labels klammern sollten.

Was kann Kabarett, was andere Kunstformen nicht können?

Kabarett darf kritische Themen aufgreifen und Fragen stellen, ohne immer eine Antwort zu liefern. Und dies auf direkte Art. Dad können auch andere Kunstformen, doch dort ist die Form dann oft prägender – wie in der Musik beispielsweise, komplexer wie in der Bildenden Kunst oder mit weniger Interaktion wie in der Literatur.

In Deutschland wird gern beklagt, dass das Kabarett-Publikum zu alt sei. Kennen Sie so eine Diskussion in der Schweiz?

Die Diskussion ist genau gleich, sie wird auch über Kleintheater geführt. Ich bin da sehr klar: Man muss den jungen Menschen die Schwellenangst nehmen, und das kann man gut mit Innovation und neuen Spielstätten. Vielleicht startet eine Besucherin der Zukunft bei einem Poetry Slam oder Improtheater, schaut dann die Künstlerin auf einer Lesebühne in längerer Form, besucht das Soloprogramm in einer hippen Bar und wird so Jahr für Jahr an ein Stadttheater geführt. Das Publikum kann also mit den Künstlern älter werden.

Die meisten Kabarettisten denken eher links von der Mitte, inzwischen wird aber ebenso von rechts gelacht. Bei Ihnen auch?

In der Tendenz sind viele Kabarettisten eher links der Mitte, sofern man ihre Gesinnung lesen kann. Es gibt vereinzelte „bürgerliche“ Kabarettisten. Wer stimmig mit seinen Aussagen ist und somit berechenbar, hat sein Publikum.

Sie haben in Olten viele Gastspiele von Künstlern aus dem Osten und dem Westen Deutschlands. Sehen Sie inhaltliche Unterschiede?

Schwierige Frage. Viele Künstlerinnen sind so vielseitig unterwegs, dass sich die Unterschiede für mich reduzieren. Gewisse Themen wie Pegida oder AfD wirken natürlich aus gewissen Regionen noch alarmierender, wenn jemand aus dem Osten sagt, wir haben ein Problem im Vergleich zu einem Süddeutschen, wo es teilweise klingt wie „Die haben ein Problem“.

Von Janina Fleischer