Leipzig

Am 20. Oktober wird die Leipziger Lachmesse ist eröffnet, den Auftakt bildet traditionell die Verleihung des „ Löwenzahns“. Er geht an den Autor und Kabarettisten Philipp Weber (45) für sein Programm „WEBER N°5: Ich liebe ihn!“, das er vor einem Jahr am letzten Lachmessetag gezeigt hat.

Der „ Löwenzahn“ ist...