Käsekuchen für die Königin: Gardi Hutter im Leipziger Schauspielhaus

Leipzig

Ach ja, die siebte Klasse: die drei schönsten Jahre meines Lebens! Haha. Was ein mauer Kalauer mit dem „ Gaia Gaudi“-Gastspiel Gardi Hutters im Schauspielhaus am ersten Abend der 29. Lachmesse zu tun hat? Nun, die mauen Kalauer lauern überall.

Zum Beispiel in Hutters Wikipedia-Eintrag, in dem nicht nur zu lesen ist, dass die berühmte Schweizer Rotnase am 5. März 1953 geboren wurde, welche Filme und Bühnenprogramme sie wann mit wem gemacht hat. Nein, dort steht auch: „Als 21-Jährige absolvierte Hutter eine dreijährige klassische Schauspiel- und Theaterpädagogik-Ausbildung an der Schauspiel-Akademie Zürich und arbeitete ein Jahr in beiden Berufen.“ Wenn man schon vier Jahre lang 21 ist, wie lange ist man dann wohl 29? Und wie alt ist Gardi Hutter heute?

Clowneskes Theater

Also 66 auf keinen Fall, das ist schnell klar. Nicht nur, weil dann ja bekanntlich das Leben erst anfängt, wir die Frau mit der roten Nase und der explodierten Frisur aber ziemlich tot im offenen Sarg liegen sehen, sondern vor allem, weil sie in den folgenden anderthalb Stunden über die Bühne (und Bühnenkante hinaus) hüpft und springt, dass es eine Freude ist.

Hutter fuchtelt und redet in einer Sprache aus Fantasiewörtern, von denen man nur wenige zu erkennen und doch alles zu verstehen glaubt (ein bisschen wie bei Bob Dylan). Dass sich hier aber nicht nur ein sterbender Clown um Kopf und Kragen-mit-Spritzeblume redet, liegt daran, dass hier clowneskes Theater auf der Theaterbühne steht. Dialoge, Monologe, Liebes- und Kampfszenen, Bühnenbild und richtiges Licht, alles dabei.

Reiten, Fechten, Küssen

Es beginnt mit einem Schlagzeugsolo auf dem Vollmond. Er wird von Schattenhänden gespielt, was nicht nur toll aussieht, sondern auch so klingt. Darunter „die unsterbliche Putzfrau Hanna“, Gardi Hutters Paraderolle seit 1981, tot im offenen Sarg.

Siebenmal ist sie in Hutters Programmen schon gestorben, diesmal also schon vor Beginn. Doch da, eine zweite Hanna, vom Publikum herzlich empfangen und ebenfalls hocherfreut, als sie das Publikum „entdeckt“, worüber dieses sich noch mehr freut. Hutter „erzählt“, was bisher geschah, irgendwas mit Reiten, Fechten und Küssen. Wenn jemand im Saal bemerkenswert lacht (oder hustet), lacht (oder hustet) sie genauso als Antwort, was sich schön hochschaukelt.

Alle machen alles

Doch dann tritt ins Launige eine schwarz gekleidete Frau an den Sarg und singt herzerweichend traurig ihre Mutter an, während deren Doppelgängerin verzweifelt versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen. Doch die quicklebendige Hanna ist nur ein Geist, unsichtbar für ihre Tochter, die von Hutters echter Tochter gespielt wird: Neda Cainero.

Vielleicht könnte man an der Stelle erwähnen, dass Hutters Sohn Juri Cainero, derjenige war, der anfangs den Mond betrommelte und überhaupt dem ganzen Stück den Drive einklöppelt und -beatboxt, was seine Frau Beatriz Navarro in eindrücklichen zeitgenössischen Tanz übersetzt. Womit nur die Kernkompetenzen der Ensemblemitglieder benannt wären, denn alle vier spielen, tanzen, musizieren, singen und sprechen in dem Stück (Regie: Michael Vogel), irgendwann sogar alle im gleichen Clownskostüm.

„Amuse me!“

Drei gruselige schwarze Vögel locken ins Reich der Toten, die gestorbene Clownin bewaffnet sich mit zwei halben Blumensträußen. Doch der Tod ist eben nicht nur ein schräger Vogel mit dem Kopf in der Hand, sondern auch ein Fuchs, der genau weiß, wie man den Kampfeswillen des Menschen bricht: indem man ihn glauben lässt, er habe gewonnen.

Und so krönen die Vögel die Clownin, die sich nur kurz gegen das (Bewusst-)Werden Ihrer Majestät wehrt. Was eben noch Kopfkissen war, ist nun königliche Haube; was einfach nur Hand, weiß nun erhaben zu winken. Schon aus der ersten majestätischen Langeweile heraus lassen sich ganz wunderbar Todesurteile aussprechen. Und da, echte Wörter! „Amuse me!“ und „ Youtube!“, nach etwas Musik dann: „Cheesecake for the Queen!“

„Können Sie mich mal kneifen?“

Nach der (unmotivierten) Pause lernen wir, dass es nicht nur für einen Stein sehr schwer ist, Mama und Papa zu finden. Hanna geht durchs Publikum, glaubt mal hier und mal da, ihre Mutter gefunden zu haben. Jedes Mal frisiert sie dann die betroffene Person um – mit schnellen, alles, was man Frisur nennen könnte, zerstörenden Wuschelbewegungen. „Können Sie mich mal kneifen?“, bittet sie jemanden aus der ersten Reihe, wie um sich zu vergewissern, dass das hier kein Traum ist.

Ist es nicht. Die Gestorbene beginnt zu verwesen, Insekten knabbern an ihr, fliegen ihr in den Mund und direkt zum Ohr wieder raus. Hanna spielt auf den eigenen Rippen Xylophon. Am Ende ist nur noch Staub – und ein Husten. Denn der Tod ist ja eine Komödie. Manche gehen, andere kommen. Der Vollmond vom Beginn hat sich vervierfacht, eine Mutter und ihre drei Kinder. Sie tanzen zusammen durch die Dunkelheit. Applaus, Standing Ovations, Bravo.

Ebenfalls am Sonntagabend wurde die Lachmesse im Academixer-Keller mit der Verleihung des „Löwenzahns“ an Philipp Weber eröffnet.

Von Benjamin Heine