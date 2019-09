GARDI HUTTER „Gaia Gaudi“ - Die beste Clownin der Welt endlich zu Gast in Leipzig!

Glücklicherweise sterben wir. Es wäre ja sonst viel zu eng auf dieser Erde und Theaterkarten für diesen Abend hätte man schon vor Jahrzehnten reservieren müssen. Gardi Hutter, alias Hanna, hat Übung im Sterben. In bisher acht Stücken war sie am Schluss sieben Mal tot. Der Tod des Clowns provoziert das ursprünglichste Lachen, das die Menschen erfunden haben, um sich mit dem unabwendbaren eigenen Ende auszusöhnen. In "Gaia Gaudi" geht es um Beständigkeit und Erneuerung, und um den großen Strom von Generationen, die das Leben immer weitergeben – und sich ab und zu auch auf die Köpfe hauen. Und da eine Clownin, eine Sängerin, eine Tänzerin und ein Percussionist diese Geschichte erzählen, wird der Abend voller Überraschungen sein. So wie das Leben auch.

Sonntag, 20. Oktober 2019, 18 Uhr

Schauspiel Leipzig

Bosestraße 1

04109 Leipzig

Sonntag, 20. Oktober 2019, 18 Uhr

Schauspiel Leipzig

Bosestraße 1

04109 Leipzig

STARBUGS COMEDY - Slapstick live im Haus leipzig

STARBUGS COMEDY sind die Überflieger der Schweizer Show-Szene und die weltweit erfolgreichste Schweizer Comedy-Show. Von New York bis Tokio haben sich die drei Komiker in die Herzen des Publikums gespielt. Ihr neues Programm „CRASH BOOM BANG“ ist erfrischend, verrückt und ungeheuer lustig! Unter der Regie von Nadja Sieger „Ursus&Nadeschkin“ ist ein fulminantes Spektakel entstanden, das fast ohne Worte auskommt. Comedy auf einem neuen Level! Die Lachmuskeln sind im Dauereinsatz. Eine Feelgood-Show, wie es sie bis jetzt noch nicht gegeben hat.

Nun sind Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel mit ihrer Comedy-Show „CRASH BOOM BANG“ in Deutschland auf Tour. Der Name ist Programm. Starbugs Comedy lassen es so richtig krachen. Sie spielen mit allem, was ihnen in die Hände kommt. Und das sind nicht nur Klischees. Wie lebendige Cartoons springen, tanzen und reiten die Comedians durch ihre Sketche und machen dabei vor nichts Halt, außer vor der Pause. Die drei Schweizer tanzen auf vielen Hochzeiten, gelegentlich auch mit falschen Damen. Eben noch auf dem Tanzparkett, findet man sich im Wilden Westen und in der nächsten Sekunde auf einer großen Konzertbühne wieder. Der für diese Reise einen roten Faden möchte, muss diesen selber mitbringen. Brauchen tut man ihn allerdings nicht.

Donnerstag, 24. Oktober 2019, 20.00 Uhr

Haus Leipzig

Elsterstraße 22 – 24

04109 Leipzig

Donnerstag, 24. Oktober 2019, 20.00 Uhr

Haus Leipzig

Elsterstraße 22 – 24

04109 Leipzig

GOGOL & MÄX - Concerto humoroso

Herzlich Willkommen in der herrlich grotesken und umwerfend komischen Welt der meisterlichen Konzertakrobaten Gogol & Mäx.

Was diese frohen Botschafter instrumentaler Komik auf den Theaterbühnen Europas präsentieren, ist einzigartig, furios, grandios – schlichtweg atemberaubend!

Zwei prall gefüllte Stunden des Lachens und Staunens über die akrobatische und musikalische Kunstfertigkeit und die schier unbegreifliche Instrumentenvielfalt sind garantiert.

Größte Heiterkeit in Theatersälen und Konzerthäusern von den Niederlanden bis ins spanische Hochgebirge Festival de teatre Esterri d'Àneu, Pyrenäen: allerfeinster Humor der komödiantischen Extraklasse.

Sonntag, 27. Oktober 2019, 18 Uhr

Haus Leipzig

Elsterstraße 22 – 24

04109 Leipzig

Sonntag, 27. Oktober 2019, 18 Uhr

Haus Leipzig

Elsterstraße 22 – 24

04109 Leipzig