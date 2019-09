Seit mehr als 25 Jahren verbindet die Lachmesse eine Freundschaft mit dem Schweizer Pendant im Kanton Solothurn, den Oltner Kabarett-Tagen. Nun sind die Oltner zum ersten Mal mit einer eigenen großen Kabarett-Nacht zu Gast in der Messestadt. Am 22. Oktober 2019 präsentieren die Oltner Kabarett-Tage im Kupfersaal Leipzig einen Schweizer-Satire-Abend mit Lisa Catena, Gabriel Vetter und Strohmann Kauz. „Wir freuen uns sehr, dass wir in der europäischen Kabaretthochburg Leipzig mit einigen unserer Schweizer Kabarettstars zu Gast sein dürfen“, sagt Reiner von Arx, Programmdirektor der Oltner Kabarett-Tage.

In Zusammenarbeit mit den Schweizer Kollegen konnten eine Reihe herausragender Schweizer Künstler und Künstlergruppen verpflichtet werden.

Die legendäre und beste Clownin der Welt Gardi Hutter eröffnet den Reigen am Sonntag, 20. Oktober 2019, um 18 Uhr, im Schauspielhaus. Um 20 Uhr tritt Uta Köbernick zusammen mit Stefan Waghubinger in der Pfeffermühle auf.

Am Dienstag, 22.10.19 seziert der bestes in Leipzig bekannte Andreas Thiel um den „Humor“ in der Pfeffermühle, während Daniel Ziegler als „Bassimist“ im Kabarett-Theater SanftWut musikalische Akzente setzt.

Am Mittwoch, 23. Oktober 2019, können Sie um 20 Uhr Veri, den „Emil von der politischen Front“, im Ariowitschhaus erleben.

Ebenfalls an diesem Tag um 20 Uhr tritt die Nachwuchskünstlerin Jane Mumford als Schweizer Vertreterin beim Kupferpfennig-Wettstreit im Kabarett academixer auf.

Turbulent wird es am Donnerstag, 23. Oktober 2019, um 20 Uhr, im Haus Leipzig, wenn Starbugs Comedy, die Überflieger der Schweizer Show-Szene, es mit „CRASH BOOM BANG“ so richtig krachen lassen.

Am Samstag, 26. Oktober 2019, geht This Maag im Blauen Salon, um mit Ihnen um 19.30 Uhr „Geradeaus im Kreis“.

Auch die große Ur-Krostitzer Lachmesse-Gala am selber Tag, aber um 16.30 Uhr und 20.00 Uhr im Haus Leipzig, steht ganz im Zeichen der Schweiz. Lara Stoll wurde im Frühjahr zur Deutschen Kleinkunstpreisträgerin gekürt. Ihre ausgefeilte Sprachkunst und anarchische Bühnenpräsens begeistern eine ständig steigende Fangemeinde. Starbugs Comedy zeigen Ausschnitte aus ihrem neuesten Programm „JUMP“.

Zum Abschluss der Schweizer Woche liest der gefeierte Autor Thomas Meyer am Sonntag, 27. Oktober 2019, um 15 Uhr, im Kabarett academixer aus seinem zweiten Roman der Wolkenbruch-Reihe: „Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit einer Spionin“.

