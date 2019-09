Mit Lisa Catena, Gabriel Vetter und Strohmann-Kauz präsentieren sie bestes Kabarett eidgenössischer Art.

Lisa Catena räumte in ihrem Heimatland in drei Jahren sämtliche Preise ab (Swiss Comedy Award, Förderpreis Oltner Kabarett-Tage, Goldige Biberflade). Getreu ihrem Motto: „Politik ist wie Rockmusik“ wagt Lisa Catena den Blick über Grenzen und beleuchtet die politische Lage in Deutschland aus ihrer ganz eigenen Schweizer Sicht.

Gabriel Vetter wurde als jüngster Preisträger überhaupt mit dem renommierten "Salzburger Stier" ausgezeichnet. Er war Champion bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften, dem größten Dichterwettbewerb Europas. Er ist Bühnen-, Radio- und Fernsehautor, ach und ja, er ist ein unglaublicher Darsteller seiner eigenen Texte live auf der Bühne.

Weitere Informationen zur Lachmesse finden Sie hier.

Strohmann-Kauz sind Schweizer Urgesteine. Ihre Bühnenfiguren Ruedi & Heinz genießen Kultstatus, und zwar zurecht. Sie erzählen Geschichten aus dem Leben zweier Senioren voller Zufälle und überraschender Wendungen und von zivilem Ungehorsam. Mit ihrem oft ins Anarchische kippenden Humor ergänzen sich der lebensfrohe Ruedi und der griesgrämige Heinz optimal.

Schweizer Satire-Abend Dienstag, 22. Oktober 2019, 20 Uhr Kupfersaal

Kupfergasse 2

04109 Leipzig

Karten für die Veranstaltungen erhalten Sie unter www.kupfersaal.de sowie in der Ticketgalerie Leipzig: LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, und Barthels Hof, Hainstraße 1, in allen LVZ-Geschäftsstellen, über die gebührenfreie Ticket-Hotline 0800 2181 050 und online unter www.ticketgalerie.de.