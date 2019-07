Lachmesse-Geschäftsführer Frank Berger: „Die 29. Lachmesse bietet Kabarett, Comedy, Clownerie und Poetry vom allerbesten. Erstmals in der Festivalgeschichte setzen wir einen Länderschwerpunkt. Unter dem Motto GRÜEZI SCHWEIZ zeigen über ein Dutzend Künstler und Künstlergruppen Humor und Satire eidgenössischer Art.“

Und das ist kein Zufall. Seit mehr als 25 Jahren verbindet die Lachmesse eine Freundschaft mit dem Schweizer Pendant im Kanton Solothurn, den Oltner Kabarett-Tagen. Nun sind die Oltner zum ersten Mal mit einer eigenen großen Kabarett-Nacht zu Gast in der Messestadt.

Am 22. Oktober präsentieren die Oltner Kabarett-Tage im Kupfersaal Leipzig einen Schweizer-Satire-Abend mit Lisa Catena, Gabriel Vetter und StrohmannKauz. „Wir freuen uns sehr, dass wir in der europäischen Kabaretthochburg Leipzig mit einigen unserer Schweizer Kabarettstars zu Gast sein dürfen“, sagt Reiner von Arx, Programmdirektor der Oltner Kabarett-Tage. Lachmesse-Geschäftsführer Frank Berger ergänzt: „Daneben haben wir mit Gardi Hutter, Uta Köbernick, Andreas Thiel, Veri, This Maag, Thomas Meyer, Starbugs Comedy, Lara Stoll und Daniel Ziegler ein repräsentatives Ensemble der etablierten und der jungen Schweizer Kabarett-Szene eingeladen, die die 29. Lachmesse Leipzig mit ihren exzellenten Darbietungen prägen werden.“

Der offizielle Eröffnungsabend am 20. Oktober gehört traditionell dem Preisträger des Leipziger Löwenzahns. Philipp Weber erhält ihn für sein Programm “Weber N⁰5: Ich liebe ihn!“, das beste Programm der Vorjahres-Lachmesse.

Informationen zum kompletten Lachmesse-Programm finden Sie unter www.lachmesse.de. Tickets können Sie in der Ticketgalerie direkt oder telefonisch unter 0800-21 81 050 bzw. auf www.ticketgalerie.de kaufen.