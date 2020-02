In seinem neuen Buch „Der Duft der Imperien“ erzählt der Historiker Karl Schlögel am Beispiel der Düfte „Chanel N°5“ und „Rotes Moskau“ von Modeumbrüchen und den Beziehungen von Frankreich und Russland/Sowjetunion. Auf der Leipziger Buchmesse ist er mit dem Buch in der LVZ-Autorenarena zu Gast.