„Erwachsenwerden ist ein komisches Konstrukt“ – Paulina Czienskowski und ihr erster Roman

Leipzig

Ihrem Buch wirft sie einen Blick zu, aus dem ein zwiespältiges Verhältnis spricht. „Langsam verstehe ich, dass es ein Buch ist. Ein komisches Gefühl, dass es Leute gibt, die man mit seinen Gedanken ernsthaft erreicht. Die sich Sätze unterstreichen, was man ja immer nur bei den anderen macht.“

Als Paulina Czienskowski es das erste Mal in den Händen hielt, war das, „als würde ich das neue Betriebssystem vom Verlag sehen. Sie lagen einfach aufgestapelt in einem Raum. Meine Erwartungen konnten mich nur enttäuschen.“

Netz aus Beziehungen

Die in Berlin geborene Autorin hat nach ihrem Erzählband „Manifest gegen die emotionale Verkümmerung“ nun ihren ersten Roman veröffentlicht. In „ Taubenleben“ wird das Porträt der jungen Frau Lois gezeichnet. Während sie auf die Ergebnisse eines Bluttests wartet, gerät ihr Leben ins Wanken.

Schleichend hinterfragt sie das Netz aus Beziehungen, die sie zu der gemacht haben, die sich selbst als eine Romanfigur bezeichnet, „die ich Stück für Stück in meinen Gedanken mit Leben füllte“. Warum verhält sich ihre Mutter seit jeher abweisend? Warum haben sie nie über den Tod ihres Vaters gesprochen?

Traurigkeit und Selbstzweifel

Ein Großteil der Geschichte widmet sich Lois’ Kindheit. Diese Kapitel schrieb die 31-Jährige bereits vor fünf Jahren. Damals sei sie gerade verlassen worden. „Komischerweise kann ich dann am besten schreiben, weil ich mich ganz auf mein Innerstes besinne. Dass den Passagen eine Melancholie innewohnt, kann man nicht bestreiten. Heute weiß ich, dass das ein großer Teil von mir ist.“ Sie habe sich das angeeignet, „vielleicht um nicht blind und naiv durchs Leben zu gehen“. Das sei nicht gerade erholsam, aber ein bisschen wahrhaftiger und inhaltvoller.

Auch ihrer Romanfigur Lois gibt sie diese Traurigkeit, die in Grübelei und Selbstzweifel treibt. Ständig bekommt sie zu hören, sie mache es sich damit extra schwer. Traurigkeit sei nun mal da und könne keiner Wertung unterliegen, sagt Czienskowski.

Sprachlosigkeit in der Hochhaussiedlung

Trotzdem stelle sich die Frage, wo sie als weiße, privilegierte Deutsche Probleme haben dürfe. „Es ist wohl prätentiös, von zwischenmenschlicher ,anxiety’ zu erzählen. Selbstredundanz ist für das gesamtgesellschaftliche Vorankommen natürlich kontraproduktiv. Aber wenn man bei sich anfängt, ist das vielleicht auch ein guter Schritt, um der Welt etwas zu geben.“ Trotz all der großen Diskurse finde sie, dass zwischenmenschliche Beziehungen besprochen und erzählt werden dürften.

Die Antworten der Schriftstellerin sind klar und bestimmt, ohne Allgemeingültigkeit zu beanspruchen. Der Blick richtet sich mit sanfter Direktheit auf ihr Gegenüber. Zwischenmenschlichkeit kann man nicht greifen, aber man wird sich ihrer in Czienskowskis Gegenwart seltsam bewusst – wie im Roman.

Dort wird die Sprachlosigkeit zwischen Mutter und Tochter konterkariert von den engen Räumen der Hochhaussiedlung, in der Lois aufwuchs: „Dabei geht es mir um die Absurdität, dass man räumlich einander schrecklich nah ist und gleichzeitig so fern, weil man nicht miteinander spricht. Lange Zeit denkt man, die eigenen Eltern seien unkaputtbar, aber irgendwann kommt der Moment, in dem man sie als Menschen erkennt. Man sucht ihre Wahrheit, um dann wieder ein wahrhaftigeres Miteinander aufzubauen.“

Das Gefühl geben, gesehen zu werden

Lois will ihre Mutter verstehen. Aber auch sie wünscht sich, in ihren Gefühlen angenommen zu werden. Den Gedanken spinnt die Autorin weiter. Für ein milderes Miteinander in dieser Gesellschaft brauche es „mehr Empathie und bessere Kommunikation“. Es gehe darum, sich dieselben Codes anzueignen. „Wenn sich jemand öffnet und sagt, mir geht es nicht gut in einer Gesellschaft, in der ich mit diesem und jenem Pronomen angesprochen werde, dann will ich doch die Erste sein, die dieser Person das Gefühl gibt, gesehen zu werden.“

Eine der Fragen, die Lois sich und anderen immer wieder stellt, ist die nach dem System, in dem ihr Leben stattfindet. Sie glaubt an einen „kosmischen Ausgleich“, an Fügung. Ohne Fatalismus sagt Czienskowski: „Die Welt wird eh untergehen. Was passiert 2050? Die Erde implodiert? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Das nimmt einem eher Entscheidungen ab.“

Auf dem Leben herumkauen

Sie beugt sich vor, hält kurz inne und sagt dann: „Manchmal zoome ich raus und sehe uns hier sitzen, eine kleine rote Lampe in diesem Universum. Wer s i n d wir? Staubkörner. Das hilft natürlich Relationen wiederherzustellen.“ Aber dann könnten wir doch auch einfach unbekümmerter sein?

„Bei all den Zweifeln – es ist spannend, bis nachts irgendwo auf dem Leben herumzukauen. Man lernt sich dadurch besser kennen. Ohne pathetisch klingen zu wollen: Uns selbst kennenzulernen, ist doch unsere größte Aufgabe. Um andere kennenlernen zu können. Um eine Gesellschaft zu verstehen.“

Wie gelangt man zu sich selbst?

Lois empfindet es als schwach, für die eigenen Gefühle und die der anderen keine Verantwortung zu übernehmen. Aber es fällt ihr schwer, einen Zugang zu sich selbst zu finden. Wie gelangt man dahin? Paulina Czienskowski muss lachen. „Sich irgendwann so gut zu kennen, dass man die eigenen Gefühle kontrollieren kann, ist ein hehres Ziel und ich glaube nicht, dass ich das jemals erreiche.“

Es gehe wohl darum, den richtigen Umgang zu finden, der sich immer wieder ändert, weil sich das Leben ändert. „ Erwachsenwerden ist ein komisches Konstrukt. Ich lebe so, wie ich dachte, dass ein erwachsener Mensch lebt, mache, was ich immer machen wollte. Aber bin ich jetzt da? Jedenfalls sitze ich nicht klatschend in meinem Wohnzimmer und denke mir: Toll, wie das alles gelaufen ist.“

Paulina Czienskowski: Taubenleben. Roman. Blumenbar; 224 Seiten, 20 Euro.

Paulina Czienskowski liest am 12. März, 20 Uhr, in der Liqwe ( Rudolph-Sack-Straße 2);

www.paulinaczienskowski.de

Von Lena Baumann