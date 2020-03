Leipzig liest trotzdem: Nicht alle Lesungen zur Buchmesse sollen ausfallen

Leipzig

Die Leipziger Buchwelt steht Kopf: Zusammen mit der Leipziger Buchmesse 2020 entfällt auch das Lesefestival „ Leipzig liest“, das in den verschiedensten Standorten ausgetragen wird. Auch die Veranstaltungen in der LVZ-Kuppel finden daher nicht statt – bereits gekaufte Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Hintergrund ist das sich weiter ausbreitende Coronavirus.

Verschiedenste Veranstaltungsorte in Leipzig, von der Buchhandlung Südvorstadt bis zum Café Grundmann, stellt das vor eine Entscheidung: Werden auch die Veranstaltungen mit Leipziger Autoren abgesagt, die nicht extra für die Messe anreisen?

Buchhandlung Südvorstadt : Neuer Termin

Katja Junghanns von der Buchhandlung Südvorstadt hatte zwei Veranstaltungen für Leipzig liest mit Leipziger Autoren geplant: „Leipziger Geschichten“ am Mittwoch um 19.30 Uhr, unter anderem mit dem Leipziger Autor Ralph Grüneberger. Für den Sonntag stand die Lyrikveranstaltung „ Lesung mit Musik. Poesiealbum neu“ mit Musikgedichten auf dem Programm. „Ich habe Rücksprache mit dem Veranstalter gehalten, und wir verschieben die Veranstaltungen.“

Sie befürchtet einen zu geringen Zulauf, wenn die Lesungen trotzdem stattfinden. „Es wird also einen neuen Termin geben“, sagt Junghanns. „Und da bin ich optimistisch, dass der auch gut besucht wird.“

Gespräche mit den Verlagen und Autoren laufen

Die Leipziger Stadtbibliothek steckt noch mitten in den Überlegungen, wie die Situation angegangen wird. „Wie alle anderen haben wir die Nachricht soeben bekommen und werden nun mit den Verlagen in Kontakt treten. Es wird empfohlen, die Veranstaltung nicht durchzuführen,“ sagt Heike Scholl von den Leipziger Städtischen Bibliotheken.

Es sei jedoch möglich, die Leipzig-liest-Veranstaltungen mit Autoren und Verlagen aus der Nähe zeitlich zu verschieben. Unter anderem war für den Buchmessefreitag eine Veranstaltung mit dem Herausgeber Jan Wenzel zum Buch „Das Jahr 1990 freilegen“ geplant. „Wir müssen jedoch erst die Gespräche mit den Verlagen und Autoren wegen einer eventuellen Verschiebung führen“, betont Scholl.

Beck im Café Grundmann: Lesung entfällt

Die Veranstaltung im Café Grundmann mit dem Cartoonisten Beck am Samstagabend entfällt ebenfalls bis auf weiteres – laut einer Mitarbeiterin des Cafés gibt es noch keine weiteren Informationen zu einem möglichen Nachholtermin. „Bis jetzt kam nur telefonisch die Information, dass die Veranstaltung ausfällt. Mehr wissen wir noch nicht.“

Anders sieht es in der Kantstraße aus: Franziska Eißner, künstlerische Leiterin und Kuratorin der Galerie Kub, lässt sich nicht unterkriegen. „Wir ziehen es durch“, sagt sie stolz. Damit meint sie die Lesung von Christine Koschmieder, die am 12. März um 19.30 Uhr ihr Buch „Trümmerfrauen“ in der Galerie vorstellt. „Wir sind dennoch sehr traurig, dass die Buchmesse ausfällt“, sagt sie.

Umso besser, dass ihre Lesung trotzdem stattfindet, nachdem sie Rücksprache mit der Autorin gehalten hat. Auch vom Verlag kam ein erhobener Daumen. „Mal sehen, ob wir die einzige Lesung in Leipzig sein werden“, scherzt sie.

Von Katharina Stork