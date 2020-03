Von der persönlichen Missbrauchsgeschichte zum öffentlichen Fall

Leipzig

„ Helmut Michelbach hat recht. Ich bin Schriftsteller. Mein Fall ist hiermit dokumentiert.“ Mit diesen drei Minimalsätzen beendet Josef Haslinger sein aktuelles Buch und schließt mit diesen beiläufigem Ende noch einmal Ziel und Anlass von „Mein Fall“ kurz. Der Weg, der den heute 64-Jährigen zu diesem Werk führte, er war weit. Ein halbes Jahrhundert schleppte er seine Geschichte mit sich herum – ohne es zu merken, ohne es sich einzugestehen, dann nach Ausflüchten suchend. Doch dann brachte Helmut Michelbach den Stein ins Rollen.

Drei „Erstaussagen“

Er war der dritte, dem Haslinger seinen Fall als solchen vortrug. Der Österreicher, einer der Leiter des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig, hatte Ende 2018 beschlossen, sein Schweigen zu brechen, und wandte sich an die „meist als Klasnic-Kommission bezeichnete Unabhängige Opferkommission in Österreich“, um aus seinem privaten Leid einen öffentlichen Fall zu machen. Er erzählte der Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein seine Leidensgeschichte: Wie er in den Sechzigern als Sängerknabe im niederösterreichischen Internats-Stift Zwettl sexuell missbraucht und immer wieder Opfer erzieherischer Gewalt wurde. Er erzählte es der ehemaligen steirischen Landeshauptfrau Waltraud Klasnic, nach der die Kommission benannt wurde. Weil beide zwar aufmerksam zuhörten, sich aber keinerlei Notizen machten, die Treffen also keinerlei protokollarischen Wert hatten, geschweige denn ein Verfahren in Gang setzten, sprach Haslinger schließlich bei Helmut Michelbach vor, der am Ende dieser dritten „Erstaussage“ sagte: „Herr Haslinger, Sie sind doch ein Schriftsteller. Sie können das viel besser formulieren, als ich das kann. Wollen Sie mir freundlicherweise das, was sie gerade erzählt habe, schriftlich zusammenfassen?“

Bürokratische Demütigung

Eine Zumutung. „Ich bin“, schreibt Haslinger, „vor eine Kommission getreten. Und Kommissionen haben etwas Kafkaeskes ... Nun musste ich das tun, was ich von Anfang an hätte tun können, ohne mich an die Klasnic-Kommission zu wenden: alles aufschreiben.“ Die bürokratische Seite seines Falls spielt eine große Rolle in „Mein Fall“. Sie tut es zurecht. Denn die Demütigung, immer wieder Wildfremden von eigenen Demütigungen berichten zu müssen, mag viele abschrecken, diesen Weg zu gehen.

Verdrängung als Selbstschutz

Doch Haslinger geht ihn bis zum Ende, den Weg, den er so spät erst beschritt. Nicht, dass er den Missbrauch nicht immer wieder thematisiert hätte. Aber er bezog bisher dazu als Autor Stellung – nicht als Opfer. Weil er diese Rolle aus Selbstschutz verdrängt hatte: „Der Vorstellung gegenüber, sexuell missbraucht worden zu sein, war die Vorstellung, Mitspieler gewesen zu sein und dadurch der Situation nicht ganz ausgeliefert, gewiss die erträglichere.“

Wesentlich größere „Erfahrungsbreite“

Haslinger räumt überdies ein, dass ihm die Urheber seines Leids „eben nur in bestimmten Situationen als Täter begegnet sind und die Erfahrungsbreite mit ihnen wesentlich größer war. Dass ich damals von ihnen, wie mir schien, viel Gutes erfahren habe, ist die eine Seite, die andere ist die des Missbrauchs, wodurch sie Wesen mit zwei Gesichtern waren.“ Und weil seine Empathie die Täter einschließt, hat er mit dem Schritt von der Geschichte zum Fall gewartet, bis der letzte der Täter tot war.

Prügel und Folter

Pater Bruno, der Präfekt, der mit Folter und Prügel dafür Sorge trug, dass seine Zöglinge die Übergriffe seiner Mitbrüder auch begriffen als Inseln der Zuneigung in einem Meer der Gewalt. Das auf körperlicher Gewalt und Erniedrigung beruhende Erziehungssystem, für das er stand, stellte man nicht in Frage: „In meinem Elternhaus über die Schläge von Pater Bruno zu klagen, kam mir nicht in den Sinn. Sie wären nur der Beweis dafür gewesen, dass ich schlimm war.“

Hinter der Maske des väterlichen Freundes

Pater Gottfried Eder, der Religionslehrer, erschlich sich das Vertrauen des 10-Jährigen und missbrauchte ihn hinter der Maske des väterlichen Freundes. Pater Maurus König lockte den 14-Jährigen ins Pfarrhaus, zeigte ihm Pornohefte und drängte zum Übernachten. Dazu kam der Organist und Familienvater Viktor Adolf, der ihm während einer Konzertreise zu Leibe rückte.

Kein Racheengel

Haslinger tritt nicht als Racheengel nach. Auch nicht der Kirche als Institution, die allzu oft statt Opfern zu helfen, Täter aus der Schusslinie schaffte – an neue Orte, wo sie sich neue Opfer suchen. Oder den Kontakt zu den alten hielten wie Pater Gottfried und Pater Maurus.

„Eine ganz kleine Gruppe“

Haslinger war nicht ihr einziges Opfer. Und sie waren gewiss nicht die einzigen Täter. Doch „meiner Wahrnehmung nach“, schreibt er, „waren diejenigen, die übergriffig wurden, in der Gesamtzahl der Erwachsenen, mit denen wir es zu tun hatten, nur eine ganz kleine Gruppe, aber eine, die mir die Kindheit versaute.“

Aufarbeitung, nicht Abrechnung

Dass er dies heute so lapidar sagen kann, hängt wohl mit der eigentherapeutischen Wirkung von „Mein Fall“ zusammen. Doch gehört dieser Fall zwischen Buchdeckel geklemmt in die Öffentlichkeit? Unbedingt. Denn Offenheit, Präzision, Haltung dieser literarisch bewusst schlichten Aufarbeitung, die Abrechnung nicht sein will, könnten dem Umgang mit dem schwierigen Thema eine neue Richtung geben – und auf lange Sicht vielleicht dazu beitragen, dass es kein ewig aktuelles bleibt.

