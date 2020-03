Was ist der Mensch? László F. Földényis ausgezeichnete Antwort „Lob der Melancholie“

Leipzig

Was hat Melancholie mit europäischer Verständigung zu tun? Worin besteht der Zusammenhang mit einem Bau des Architekten Peter Zumthor, den Porträts Francis Bacons?

Nach Preisträgern wie zuletzt Mathias Énard, Åsne Seierstad oder Masha Gessen mit explizit politischen Werken spiegelt sich Verständigung beim diesjährigen Preisträger, dem ungarischen Kunsttheoretiker und Literaturwissenschaftler László F. Földényi, in geistig-kulturellem Erbe und kulturhistorischem Konsens. Der Blick des 1952 geborenen Intellektuellen auf die Gesellschaft folgt den Fingerzeigen der Vergangenheit.

Immer neue Herausforderungen

„Noch nie war die Menschheit so ratlos wie an der Schwelle zum dritten Jahrtausend – und doch wähnte sie sich noch nie so mächtig und nachhaltig“, schreibt Földényi. Er zeichnet eine Welt, die Glück mit Bequemlichkeit gleichsetze und Ganzheit zu reduzieren versuche auf materiellen Überfluss und endlose Information.

In so einer Welt biete ein Bau wie Peter Zumthors Bruder-Klaus-Feldkapelle in der Eifel zwar keine Erlösung, sie akzeptiere allerdings auch das Fehlen der Erlösung nicht. Und genau das „macht sie zutiefst melancholisch“.

Der Architekt wolle mit seinem Gebäude nicht Gefühle heischen, nicht die Aufmerksamkeit erregen, die Besucher zu irgendwelchen Gedanken drängen. Bemerkenswert in einer Zeit, „in der man ständig etwas wollen soll“, die „von morgens bis abends alles versucht, um die Menschen nicht in Frieden zu lassen“, sondern sie mit „immer neuen Herausforderungen bombardiert“.

Mit solchen Überlegungen nähert sich der Autor der „melancholischsten aller Fragen“ nicht nur der Kunst: „Was ist der Mensch?“

Phänomen des „Checkertums“

Die Verständigungspreis-Jury lobt in ihrer Begründung, dass sich in Földényis „ungemein anregendem, reichem Werk“ die Welt als fortwährendes Rätsel offenbare, das Hinwendung und Aufmerksamkeit verlange. In der „Aufforderung zur beharrlichen schöpferischen Anteilnahme – auch wenn sie keine Lösungen verspricht – liegt der mögliche zarte Triumph des Lebendigen“.

Die Juroren verweisen auf ein „Phänomen des ‚Checkertums’“. Der Checker wisse genau, wie’s geht, „ob in puncto Migrationspolitik und Grenzbefestigung, Klima, Handelsabkommen, Minderheiten, nie ist er um eine Antwort verlegen, Grübeln ist verpönt, Kompromisse schließen heißt Kapitulation“. Und doch verberge sich hinter diesem Aktionsdiktat oftmals „eine hässliche Leere, in die mit gefährlicher Konsequenz ein ideologischer Absolutismus zu schießen vermag, ein Denken, das wenig Raum für Anderes, kaum Platz für Andere lässt“.

Geistig-physische Ganzheit

In seinem Text über die Porträtmalerei des britischen Künstlers Francis Bacon kommt Földényi auf Freiheit zu sprechen und eine Sehnsucht nach Identität, die nicht auf das bloße Ich reduziert ist. Jene geistig-physische Ganzheit, die Kultur ausmache, wirke in heutiger Zivilisation oft wie ein Fremdkörper. „Und sie macht sich immer dann bemerkbar, wenn das alles umspannende Gewebe dieser Zivilisation irgendwo aufreißt.“

Auch das sind Augenblicke der Melancholie. Sie„bereichert das Leben; und doch hat man, wenn man von ihr eingeholt wird, das Gefühl, beraubt worden zu sein“, schreibt er. Die Melancholie erinnere daran, wie zerschlissen das Netz der Logik sei.

Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wäre László F. Földényi zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse am Mittwochabend im Gewandhaus überreicht worden, die Laudatio hätte der Publizist und Feuilleton-Chef der „Zeit“ Adam Soboczynski gehalten. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

László F. Földényi: Lob der Melancholie. Rätselhafte Botschaften. Aus dem Ungarischen von Akos Doma. Matthes & Seitz; 280 Seiten, 30 Euro

Von Janina Fleischer