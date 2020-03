„luna luna“ – In dieser Lyrik ist auf dem Abenteuerspielplatz der Sprache alles Musik

Leipzig

Der Einband aus Leinen liegt seidig in den Händen, die auf die Vorderseite gestanzten Silberbuchstaben leuchten anziehend. Geradezu instinktiv hält man „Luna Luna“ aus verschiedenen Winkeln ins Licht, um das Wechselspiel der Farben zu bewundern. Wer das Langgedicht in Buchform nach erstem Sattfühlen und -Sehen aufschlägt, wird geblendet von grellem Pink. Die folgenden Seiten erlösen die Augen von diesem Schreck – weißer Text, wie von Mondlicht beschienen, gedruckt auf cremig-schwarzem Papier.

In einer anderen Welt

Die ausgefallene Gestaltung von „Luna Luna“ versetzt den Leser bereits vor der Lektüre in eine andere Welt. Eine düstere Welt, die vor Geheimnissen und Melancholie nur so zu strotzen scheint. Umso mehr überrascht die Überschrift des ersten Kapitels, die einen Ausblick auf den unkonventionellen Stil des Werkes gibt. „scheiße und eiskaltz“ steht da, kleingeschrieben. So wie die meisten Wörter in „Luna Luna“, das wie ein Abenteuerspielplatz für Sprache wirkt, auf dem sich die Autorin mit Witz und Feingefühl austobt.

Von David Bowie bis Helene Fischer

Schon in ihrem vielfach beachteten Debüt „Halb Taube Halb Pfau“ bediente sich Kames einer grenzüberschreitenden Fusion aus Text und Musik, die einen neuen Raum für zukunftsweisende Literatur eröffnet. „Luna Luna“ geht in eine ähnliche Richtung. Die Lyrikerin knüpft die Handlung an Textausschnitte aus Popsongs, die zum Teil in Fußnoten angegeben oder als schräge Übersetzungen im Text enthalten sind. Von David Bowie bis Helene Fischer ist alles dabei. Skurril wird es, wenn ein verliebter Tyrann seinem Untergebenen im Schützengraben Bruchstücke von „Atemlos durch die Nacht“ vorspricht oder das mit Federboa geschmückte Gesicht der Sängerin Annie Lennox aus einem See emporsteigt und aus voller Kehle singt: this is the book i’ve never read / these are the words i’ve never said / this is the path i’ve never tread / these are the dreams i’ll dream instead.

aren Kames: "Luna Luna". Quelle: Secession Verlag

Darunter leidet zwar zum Teil die Ernsthaftigkeit, aber keinesfalls die Tiefe des Langgedichts. Die mutige Gratwanderung zwischen Typografie im Musikvideostil, Chatroom-Sprech und Poesie erzeugt eine eigentümliche und höchst emotionale Atmosphäre, die zum Weiterlesen reizt. Und Maren Kames schafft mit ihrer lunaren Fantasie, woran Andere oft scheitern: Sie bedient sich einer modernen, mit Anglizismen gespickten Sprache und bleibt dabei authentisch und sinnhaft, ohne ins Banale abzurutschen – trotz eines Referenzrahmens, der neben Popmusik auch Foreneinträge über Elfen oder Interviews mit Astronomen enthält.

Fragmentarisches

Einen roten Faden in der Handlung gibt es nicht. Die Protagonistin hangelt sich durch fragmentarisch aufgebaute Textpassagen. Es geht um Liebe (ich habe mir einen bären aufgebunden, / am rücken, / gegen den wind, / aber es kommt keiner / (kein wind° und niemand) / und liebt mich) Selbstzweifel und Krieg (dann sirenen, / ein johlen übers land wie von hyänen, / und herden abgehalfterter pferde, / schwärme angeschossener tauben, / rudel halb gerupfter hähne, / generäle).

Sheitan, der Teufel

Immer wieder auftauchende Motive sind der Teufel, im Buch als „Sheitan“ betitelt, wobei die Ähnlichkeit zum „Scheitern“ nicht von ungefähr kommt, eine japanische Geisha als Symbol für feminine Kraft und natürlich der leuchtende Mond. Ästhetisch sind dabei vor allem die intimen Momentaufnahmen des lyrischen Ichs und blitzhaften Szenenwechsel, die Kames durch ihre kompositorische Wortwahl erzeugt.

Poesie und Pop

Schnell wird klar, dass es sich bei „Luna Luna“ nicht nur um ein Buch handelt, sondern um ein Gesamtkunstwerk, das Musik, Poesie und Pop auf eine wunderbar verspielte Art und Weise vereint. Auf die Einordnung in ein spezifisches Genre muss an dieser Stelle verzichtet werden – das Werk schafft sich seinen eigenen Platz in den Rängen zeitgenössischer Literatur.

Liebevoll kuratierte Playlist

„Luna Luna“ ist deshalb für Lyrik- und Romanfans gleichermaßen interessant. Die kompromisslos bildhafte Sprache, die gewitzten Wortneuschöpfungen und losen Handlungsstränge lassen viel Raum für Assoziationen und Fantasien des Lesers. So bekommt das tiefschwarze Buch bald einen farbenfrohen Anstrich. Und wer bis zum Ende dabei bleibt, wird oben drauf mit einer liebevoll kuratierten Playlist belohnt.

Maren Kames: "Luna Luna".Secession Verlag, Zürich 2019. 108 S., geb., 35,- [Euro].

Maren Kames wurde 1984 in Überlingen am Bodensee geboren. Ihr Erstlingswerk „Halb Taube Halb Pfau“ wurde unter anderem mit dem Düsseldorfer PoesieDebütPreis und dem Anna Seghers Preis ausgezeichnet. Für „Luna Luna“ wurde sie in der Kategorie Belletristik mit dem Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Sie lebt und arbeitet als Übersetzerin und freie Autorin in Berlin. Dort traf Vincent Först sie.

Frau Kames, in ihrem Buch „Luna Luna“ spielen Songtexte eine große Rolle. Wieso?

Mich interessiert vor allem, wie sich Songtexte verändern, wenn man sie in andere Kontexte bringt. Darüber kann man Dinge miteinander verknüpfen, die aus ganz unterschiedlichen sprachlichen Ebenen und Ästhetiken kommen und hat so die Möglichkeit, typisches Abgrenzungsverhalten in der Literatur auszubooten. „Luna Luna“ wurde letztlich leider doch meistens als Lyrik rezipiert, also in den Grenzen eines literarischen Genres, das auch im post-post-post-modernen 21. Jahrhundert noch heftige Berührungsängste gegenüber Popkultur hat. Gegen diese Berührungsängste und Eingrenzungen oder Abgrenzungen streckt der Text seine Fühler und Fangarme permanent Richtung David Bowie oder Annie Lennox aus. Es ging mir um maximale Vielstimmigkeit.

Gab es schon Kritik für Ihre Playlist?

Nein, bisher noch nicht wirklich (lacht). Ein guter Freund, der das Buch als einer der Ersten gelesen hatte, meinte mit so einem quasi mahnenden Unterton zu mir, dass da ziemlich viele Hits mit dabei seien. Was mich als Kritik überhaupt nicht juckt. Im Gegenteil. Darum ging es ja auch: niedrigschwelliges, kanonfremdes Material einzuschleusen, die Schleusen zu öffnen und dabei auch vermeintlich „cheesy“ Songs mit in ein Sprechen zu holen, das gemeinhin für „hohe“ Töne und Tonlagen reserviert ist. Und damit – neben allen konkreten, inhaltlichen Verknüpfungen zwischen meinem literarischen Text und den Songtexten – auch einfach den literarischen Text als Spielwiese auszuloten. Auch so augenzwinkernd unter der Prämisse zu schreiben, dass jeder noch so intellektuelle Germanist Momente haben kann, in denen er sich von einem Helene Fischer Zitat catchen lassen kann.

Haben sie eine Lieblingsinterpretin oder Lieblingsinterpreten aus der Playlist, die am Ende des Buches noch mal in ganzer Länge abgedruckt ist?

Nein, prinzipiell sind für mich alle Songs gleichwertig für den Text. Es ging mir auch nicht um eine Liste mit Lieblingsstücken. Sie haben inhaltlich verschieden viel Gewicht, manche Songtextzitate stehen nur wie ein ironischer Kommentar am Rand, wobei auch solche kleinen Brüche für den Text wichtig sind. Aus anderen Songs habe ich mir richtiggehend Figuren rausoperiert, die in meinem Text dann ein Eigenleben bekommen, zum Beispiel David Bowies „girls with the mousy hair“, mein Mädchen mit den mausigen Haaren. Vielleicht war für „Luna Luna“ als ästhetischem Gesamtkosmos das Konzeptalbum „22 a million“ von Bon Iver und die dazugehörenden Lyric-Videos am wichtigsten, von der Defragmentierung, die auch dort über allem liegt, bis hin zur schwarz-weiß Ästhetik oder Stream-Ästhetik im Textlayout.

Was macht das Internet für Sie als Inspirationsquelle interessant?

Ein Internetforum ist ein ideosynkratischer Kosmos, in dem andere Sprachregeln als im Alltag herrschen. Oft findet man da ein Schreiben, das losgelöster von grammatischer Etikette stattfindet. So entstehen individuelle Sprachräume, die man als Außenstehender mit ein paar Klicks erforschen kann. Auch in meinem Text gibt es viele Hinweise auf diese „internetmäßige“ Sprache. Während des Schreibens hab ich oft zu Freunden gesagt, dass es momentan wahrscheinlich besser ist, dass ich keinen Twitteraccount habe. Weil ich im Text mit so einer sprachlichen Verdichtungsenergie gearbeitet habe, die vielleicht verpufft oder schwächer geworden wäre, wenn ich sie zeitgleich für 240 Zeichen Kurzmeldungen verwendet hätte.

Glauben Sie, dass sich das Lesen in der Zukunft verändern wird?

Ich glaube, das passiert automatisch. Sobald die Technik zur Verfügung steht, wird irgendjemand anfangen sie zu verwenden. Das ist für mich, auch wenn meine beiden Bücher anderes suggerieren, aber kein Wert an sich. Nur weil man eine neue Technik einsetzt, wird ein Text nicht per se interessant. Bei „Halb Taube Halb Pfau“ haben QR-Codes das Buch erweitert, ohne dabei programmatisch zu sein. Ich wollte die Stimmlichkeit des Textes physisch machen, ich wollte, dass die Stimmen, die im Text sitzen, auch wirklich anfangen zu sprechen. Das sollte nicht in ein Buch werden, bei dem QR-Codes auftauchen, sie waren in dem Fall einfach das praktikabelste Mittel zum Zweck . Und eine CD mit ins Buch zu legen kam nicht infrage für mich (lacht). So ein Ding wie QR-Codes, die man heutzutage auf jeder Milchpackung findet und die sonst hauptsächlich für Werbung genutzt werden in neue Kontexte zu setzen, ist doch super. Wie sich das Lesen in Zukunft verändert – keine Ahnung. Ich bin ja Schreiberin, keine Prophetin. Was ich weiß oder beobachtet habe, ist, dass ich einen starken Zug dazu habe, Texte zu schreiben, die das Lesen performativer machen, dreidimensionaler, vielleicht sinnlicher. Dass das unter Zuhilfenahme von technischen oder digitalen Erweiterungen passiert, muss lein Widerspruch sein.

Hat „Luna Luna“ auch autobiografische Züge?

Ganz bestimmt. Bis hin zu wortwörtlich autofiktionalen Spielchen, bei denen das Ich im Text, die ‚Hauptstimme‘, die über 40 Seiten entpersonalisiert von Entpersonalisierung und Ich-Verlust gesprochen hat, sich am Ende des ersten Kapitels plötzlich ‚ Maren‘ nennt. „Luna Luna“ ist durchgehend die volle Ladung Intimität, Unmittelbarkeit, Offenporigkeit, es geht die ganze Zeit um Orte unter der Haut sozusagen. Das Wichtige ist aber, dass dieses Intime, Persönliche eben literarisisert und fiktionalisiert ist. Erst dadurch wird es übers Private hinaus andockbar für andere.

Bei der Lektüre von „Luna Luna“ fällt die Kleinschreibung der Wörter auf. Hat das einen bestimmten Grund?

So genau kann ich das gar nicht mehr aufdröseln. Bei meinem ersten Buch meinte Erik (Anm. d. Red.: Spiekermann, Typographie & Gestaltung für den Secession Verlag), er wundere sich, dass ich überhaupt noch eine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben treffe. Bei „Luna Luna“ habe ich dann angefangen, so gut wie alle Wörter klein zu schreiben. Damit wollte ich den Textfluss beziehungsweise das Leseverhalten verwirren – und die Wörter enthierarchisieren. Wenn ich die „Luna“ großschreibe, entsteht ein Abstand zum erfundenen Adverb „lunar“. Schreibe ich beide Wörter klein, rutschen sie näher aneinander. Das hat auch definitiv was vom „internetschreiben“, da ist die Missachtung syntaktischer oder grammatischer Regeln einfach gängiger geworden.

Im Text gibt es viele Referenzen zu Musikinstrumenten, zum Beispiel der berühmten Hammondorgel. Sind Sie selber Musikerin?

Ich habe lange klassisches Klavier gespielt, so ziemlich mein komplettes Teenagerleben. Irgendwie merkte ich sehr schnell, dass die Interpretation von Beethoven und Chopin eher eine Blockade bei mir erzeugte. Von deren Kompositionen war ich so baff und geplättet – das hat mir die Motivation genommen selber zu komponieren. Diese Blockade gibt es in der Literatur überhaupt nicht für mich. Da besteht ein ganz anderes Verhältnis, da traue ich mich viel mehr, bis hin zum wilden Mischen und Remixen, aus dem sich am Ende vielleicht eine eigene Stimme herausschält. Und trotzdem hatte das enorme Effekte. „Luna Luna“ ist für mich zutiefst musikalisch aufgebaut, das ganze dritte Kapitel funktioniert wie die Koda einer Symphonie. Alle Motive werden noch mal wiederholt, variiert und neu zusammengefügt bis zum Finale. Der Text selbst ist druchgehend songtextartig, das wimmelt vor lauter musikalischen Prinzipien. Das ist eigentlich alles Musik.

Von Vincent Först