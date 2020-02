Leipzig

...unter anderem Bestseller-Autor Josef Haslinger, DDR-Schauspielstar Herbert Köfer, der ehemalige Vizekanzler, Außen- und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und die Leipziger Autorin Greta Taubert, die ein Hohelied auf den Ostmann anstimmt.

11 Uhr: Josef Haslinger – "Mein Fall", Biografie

Als Zehnjähriger wurde Josef Haslinger Schüler des Sängerknabenkonvikts Stift Zwettl. Er war religiös, sogar davon überzeugt, Priester werden zu wollen, er liebte die Kirche. Seine Liebe wurde von den Patres erwidert. Erst von einem, dann von anderen. Ende Februar 2019 tritt Haslinger vor die Ombudsstelle der Erzdiözese Wien für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Dreimal muss er seine Geschichte vor unterschiedlich besetzten Gremien erzählen. Bis der Protokollant ihn schließlich auffordert, die Geschichte doch bitte selbst aufzuschreiben. Das hat er nun getan. Bestseller-Autor Haslinger (64) ist einer der Leiter am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. (S. Fischer Verlag)

Moderation: Peter Korfmacher

11.30 Uhr: Albrecht Selge – "Beethoven", Roman

Schon wieder Beethoven? Ja, aber ganz anders. Albrecht Selges Roman ist eine spielerische, respektvolle Annäherung an einen Menschen und seine Musik. Wo ist Beethoven, wer und warum? Wien, in den 1820er Jahren: Ein Student irrt, auf der Suche nach dem Schatten des Komponisten, durchs nächtliche Gassengewirr der Stadt. Eine lebens- und liebeslustige italienische Gräfin gerät in eine Streichquartett-Aufführung im "Wilden Mann". Der Neffe Karl van Beethoven folgt seinem Onkel so verängstigt wie scharfsinnig durch den Wienerwald. Und noch manch andere werfen ihre Blicke aus ungewohnten Winkeln auf den großen Komponisten. ( Rowohlt Verlag)

Moderation: Peter Korfmacher

12 Uhr: Herbert Köfer – "99 und kein bisschen leise", Autobiografie

Herbert Köfer wird im Februar 99 und ist der älteste aktive Schauspieler der Welt. Er wirkt in DEFA-Filmen ("Nackt unter Wölfen", "Kleiner Mann, was nun?", "Der Reserveheld") und in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, so in Unterhaltungssendungen wie "Das blaue Fenster", in Lustspielen, etwa den Maxe-Baumann-Schwänken, im "Polizeiruf" und in beliebten Serien wie "Rentner haben niemals Zeit". Auch nach der Wende ist er in TV-Filmen und -Serien zu sehen, übernimmt Theaterrollen und gründet " Köfers Komödiantenbühne". Mit "Pension Schöller" feiert er Erfolge in Berlin, Hamburg und Dresden. In diesem Buch blickt Herbert Köfer auf sein langes Schauspielerleben zurück und wählt die heitere Episode, um von großen und kleinen Rollen, Ereignissen hinter den Kulissen und amüsanten Begegnungen mit seinen Kollegen zu erzählen. (Eulenspiegel Verlag)

Moderation: Norbert Wehrstedt

Zum Thema:

12.30 Uhr: Sigmar Gabriel – "Mehr Mut! Aufbruch in eine bessere Zukunft"

Was passiert um uns herum? Wie haben sich Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur entwickelt? Was macht das mit uns Europäern und Deutschen – und vor allem: In welcher Welt werden unsere Kinder und Enkel leben? Sigmar Gabriel (60), ehemaliger Vizekanzler, Außen- und Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzender, vor allem aber Vater von drei Töchtern, sieht mit Sorge, dass es für viele Menschen keine glaubwürdigen Versprechen für die Zukunft mehr zu geben scheint. Wie aber kommen wir wieder zu einem positiven Begriff von Zukunft und zurück zum Wunsch, diese zu gestalten – politisch wie individuell? Brauchen wir eine gesellschaftliche Utopie? Gabriel gibt Antworten und fordert uns auf, die bequemen Wege zu verlassen und als Gesellschaft selbstbestimmter Individuen und aus dem Geist der europäischen Aufklärung neu aufzubrechen. (Herder Verlag)

Moderation: Jan Emendörfer

13 Uhr: Sebastian Fitzek – "Das Geschenk", Psychothriller

Milan Berg steht an einer Ampel, als ein Wagen neben ihm hält. Auf dem Rücksitz ein völlig verängstigtes Mädchen. Verzweifelt presst sie einen Zettel gegen die Scheibe. Ein Hilferuf? Milan kann es nicht lesen – denn er ist Analphabet! Einer von über zwei Millionen in Deutschland. Doch er spürt: Das Mädchen ist in tödlicher Gefahr. Als er die Suche nach ihr aufnimmt, beginnt für ihn eine albtraumhafte Irrfahrt, an deren Ende eine grausame Erkenntnis steht: Manchmal ist die Wahrheit zu entsetzlich, um mit ihr weiter zu leben – und Unwissenheit das größte Geschenk auf Erden. ( Droemer Knaur)

Moderation: Anita Kecke

13.30 Uhr Thomas Brussig – "Die Verwandelten", Roman

Zwei junge Menschen verwandeln sich in Waschbären. Thomas Brussig (55) macht daraus einen hoch komischen Gesellschaftsroman: Bräsenfelde ist ein Kaff in der Provinz, und dennoch begibt sich dort Aufregendes, Weltbewegendes: In der Waschanlage einer Tankstelle verwandeln sich Fibi und Aram, zwei übermütige Jugendliche in Waschbären. Was wie ein Witz anmutet, den niemand glauben kann, wird unabweisbare Realität, der man sich stellen muss. Keine kleine Zumutung für ihre Familien, die Mitschüler und vor allem für sich selbst. Hält dieser Blödsinn einer medizinischen Untersuchung stand? Beim Veterinär? Oder beim Kinderarzt? Was sagt der Genetiker? Wie steht es um die juristischen Implikationen? Menschenrechte? Kinderrechte? Tierrechte? Geht das wieder weg? Und wenn nicht, lässt sich das Wunder touristisch nutzen, finanziell? (Wallstein Verlag)

Moderation: Armin Görtz

Wo ist die LVZ-Autorenarena? Die LVZ-Autorenarena auf der Leipziger Buchmesse finden Sie in: Halle 5, Stand D100

14 Uhr: László F. Földényi – "Lob der Melancholie. Rätselhafte Botschaften"

Der Autor erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung für sein "Lob der Melancholie". Mit dem Buch kehrt László F. Földényi (67) nach 40 Jahren zu seinem Lebensthema zurück und nähert sich ein weiteres Mal jener unzeitgemäßen Stimmung. In einem feinen Gewebe von Essays durchstreift er Malerei, Kino und Literatur und entlockt ihnen die Erfahrung einer Sehnsucht, die in ihrer Zartheit alles mit sich zu reißen vermag. Dabei begegnet uns die Melancholie in all ihrem betörenden kulturellen Reichtum als verunsichernder dunkler Schatten des sonst so strahlenden, vergnügungssüchtigen Diesseits – ohne jedoch den versöhnenden Glauben an ein Jenseits anzubieten. László F. Földényi, geb. 1952 in Debrecen ( Ungarn), ist Kunsttheoretiker, Literaturwissenschaftler und Essayist. Er zählt zu den bedeutendsten ungarischen Intellektuellen und leitet als Professor den Lehrstuhl für Kunsttheorie an der Akademie für Theater und Film, Budapest. Er ist Mitglied der der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung (Verlag Matthes & Seitz)

Moderation: Karim Saab

14.30 Uhr: Thomas Freitag – "Hinter uns die Zukunft", Autobiografie

Zum 70. Geburtstag legt der Großmeister des politischen Kabaretts seine Autobiografie vor. Ein privates und politisches Kaleidoskop voller Geschichten und Anekdoten. Ein erhellender und gar nicht leiser Blick zurück. So doof, wie wir manchmal scheinen, sind wir vielleicht gar nicht. Oder doch? Thomas Freitag (69), Schauspieler, Kabarettist, Autor, hat sich als glänzender Unterhalter, scharfsinniger Parodist und Beobachter des alltäglichen Wahnsinns bei Hunderten von Auftritten ein imponierend großes Publikum erspielt. Und dies nicht nur in seinen Glanzrollen als Willy Brandt, F.J. Strauß, Helmut Kohl oder Marcel Reich-Ranicki. Jetzt, am Vorabend seines 70. Geburtstags, blickt er staunend auf sein Leben zurück: auf eine Kindheit in der deutschen Provinz, auf erste Erfolge als Schauspieler, die Sternstunden des Fernsehens, Kollegen und die Zukunft unserer Gesellschaft. ( Westend Verlag)

Moderation: Mark Daniel

15 Uhr: Eva Sichelschmidt – "Bis wieder einer weint", Roman

Die Rautenbergs: die Geschichte einer westdeutschen Unternehmerfamilie und ihres Verfalls. Als Wilhelm und Inga sich kennenlernen, sitzt Adenauer noch im Kanzleramt. Arzttochter Inga ist eine Schönheit und Wilhelm, ein erfolgreicher Dressurreiter, die beste Partie. Doch kurz nach der Geburt des zweiten Kindes stirbt Inga an Leukämie. Die jüngere Tochter wird zu den Großeltern mütterlicherseits gegeben, die ältere bleibt beim Vater. Der baut sich, um den Zwängen der Freikirchlichen Gemeinde und seiner strengen Mutter zu entfliehen, ein Haus, kilometerweit vom nächsten Nachbarn. Nach sieben Jahren holt Wilhelm seine Jüngste wieder zu sich, ganz wie im Märchen. Was aber folgt, ist alles andere als märchenhaft. ( Rowohlt Verlag)

Moderation: Jana Brechlin

15.30 Uhr: Michael Kraske – "Der Riss. Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört"

Der Rechtsruck im Osten kam nicht über Nacht, sondern hat eine lange Tradition. Michael Kraske, geboren 1972 in Iserlohn, der kurz nach der Wende aus dem Sauerland nach Leipzig zog, spürt differenziert und empathisch den Gründen für den Riss im deutschen Osten nach. Ein aufwühlender Erfahrungsbericht und zugleich eine tiefgründige Analyse – eine kraftvolle deutsch-deutsche Erzählung. ( Ullstein Verlag)

Moderation: Winfried Mahr

16 Uhr: Frank Goosen – " Frank Goosen über The Beatles "

Dass Frank Goosen Beatles-Fan wurde, hatte mit Schwarzarbeit zu tun. Mit den Worten "Gib mir kein Geld, gib mir lieber ein paar Platten für meinen Jungen!" ließ Goosen Senior sich Ende der Siebziger von einem Elektrohändler für ein paar nach Feierabend angeschlossene Steckdosen mit Beatles-Scheiben bezahlen. Damit war es um den 13-Jährigen geschehen. In diesem Buch spürt Goosen seiner lebenslangen Obsession für die "Fab Four" nach: in der Erinnerung an seine Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet und an den Originalschauplätzen in Liverpool. Das ist kenntnisreich, berührend-persönlich und irre witzig! ( Kiepenheuer & Witsch)

Moderation: Mark Daniel

16.30 Uhr: Ruud Koopmans – "Das verfallene Haus des Islam. Die religiösen Ursachen von Unfreiheit, Stagnation und Gewalt"

Das "Haus des Islam" ist vielerorts zum Haus von Krieg, Terror, wirtschaftlicher Stagnation und Diktatur geworden. In seiner bahnbrechenden Analyse dieser desolaten Lage setzt der renommierte Sozialwissenschaftler Ruud Koopmans harte Fakten gegen islamkritische Pauschalurteile und eine modische Selbstkritik des Westens. Er zeigt, wie der Fundamentalismus den Islam weltweit in den Würgegriff nimmt, und fragt, welche Wege aus dieser Sackgasse führen. Am Ende seines erhellenden Buches macht Koopmans deutlich, dass sich die Hoffnung vieler Muslime auf Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand nur durch eine konsequente Zurückdrängung des Islamismus erfüllen kann. Ruud Koopmans (59) lehrt als Professor für Soziologie und Migrationsforschung am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität und polarisiert heftig mit seinen Aussagen zur Flüchlingspolitik (C.H. Beck)

Moderation: Olaf Barth

17 Uhr: Greta Taubert – "Guten Morgen, du Schöner - Begegnungen mit ostdeutschen Männern"

Endlich – die Liebeserklärung an den Ostmann: Der Ostmann sächselt, wählt AfD und pöbelt tumb durch Deutschlands Straßen. Dieses Bild vermitteln uns die Medien und es ist mehr als an der Zeit, damit aufzuräumen. In Anlehnung an Maxie Wanders Klassiker "Guten Morgen, du Schöne" (1977) gibt die junge, ostdeutsche Journalistin Greta Taubert den Ostmännern von heute eine Stimme. Sie sind zwischen Mitte dreißig und Ende fünfzig, sprechen über das Mannsein, über Gleichberechtigung, über die Suche nach sich selbst und die Prägungen durch die Umbrucherfahrung. Greta Taubert ist von Osten nach Westen, von Norden nach Süden gereist und hat sich mit vielen Männern unterhalten. Ihr Buch ist eine charmante und spannende Annäherung an den zu Unrecht unterschätzten "Ossiboy". (Aufbau Verlag)

Moderation: Winfried Wächter

