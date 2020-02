Leipzig

Wie "Klimaschutz im Alltag" funktionieren kann, das zeigt MDR-Wetterfee Michaela Koschak in ihrem Buch auf. Die wichtigste Erkenntnis hier: Auch kleine Taten können eine große Wirkung haben. Nachwendekind Valerie Schönian streitet für den Osten und Lutz Seiler legt mit "Stern 111" den Nachfolger seines preisgekrönten Romans "Kruso" nach.

11 Uhr: Valerie Schönian – "Ostbewusstsein. Warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet"

Valerie Schönian kam Ende September 1990 in Sachsen-Anhalt zur Welt – wenige Tage vor der Wiedervereinigung. Sie wurde geboren in einem Staat, der kurz darauf nicht mehr existierte. Lange dachte sie, Ost und West spielen keine Rolle mehr. 2020 feiert Deutschland 30 Jahre Wiedervereinigung, doch je länger die Mauer gefallen ist, desto ostdeutscher fühlt sich Valerie Schönian. Und damit ist sie nicht allein. Woher kommt das neue Ost-Bewusstsein, warum halten sich alte Klischees so hartnäckig, und was sagt das über die Deutsche Einheit aus? Um Antworten zu finden, sprach Valerie Schönian mit Soziologen, Politikern und Vertretern ihrer und älterer Generationen aus West und Ost, darunter Lukas Rietzschel, Jana Hensel und Philipp Amthor. ( Piper Verlag)

Moderation: André Böhmer

11.30 Uhr: Sabine Ebert – "Schwert und Krone - Herz aus Stein", Roman

Friedrich Barbarossa wähnt sich im Zenit seiner Macht. Zum Kaiser gekrönt, von Königen hofiert, legt er sich sogar mit dem Papst an. Doch die Herren von Mailand provozieren und beleidigen ihn, mit dem jungen Sohn von König Konrad wächst ihm ein Rivale um den Thron heran, und reihenweise gehen Fürsten erneut in Opposition gegen seinen maßlosen Freund und Vetter Heinrich der Löwe, der skrupellos die Zollstation des Bischofs von Freising zerstört, um eine eigene in der noch unbedeutenden Ansiedlung München zu errichten. Vor allem aber braucht Barbarossa dringend einen Erben - doch dieses Glück bleibt ihm und seiner geliebten Beatrix über Jahre verwehrt. Eine Sorge, die auch den Meißner Markgrafen Otto und seine junge Gemahlin Hedwig bedrückt, die Werber ausschicken, um Siedler in ihr Land zu holen. Auch Ottos Ritter Christian übernimmt diese nicht ungefährliche Aufgabe ... Der vierte Band der großen Barbarossa-Saga von der Bestseller-Autorin Sabine Ebert und ein großer historischer Roman von erzählerischer Brillanz. (Knaur)

Moderation: Anita Kecke

12 Uhr: Ingrid Noll – "In Liebe. Dein Karl ", Kurzgeschichten

Die ganze Palette der Ingrid Noll in Kurzgeschichten: ihr krimineller Witz, ihre warmherzige Lebenserfahrung, ihre bodenständige Beobachtungsgabe. In diesem Buch kommt ein Weiteres hinzu: Autobiographisches, authentisch und nachhallend. Ein Brief an ihre verstorbene Mutter, die Rolle ihres Vaters. Wie sie sich in ihr Enkelkind verliebte. Ihre Kindheit in China. Wie sie sich ihre letzten 24 Stunden wünschen würde und was sie am Altwerden nervt. (Diogenes)

Moderation: Armin Görtz

Zum Thema:

12.30 Uhr: Lutz Seiler – "Stern 111", Roman

Ein Panorama der ersten Nachwendejahre in Ost und West: Nach dem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Bestseller "Kruso" führt Lutz Seiler die Geschichte in zwei großen Erzählbögen fort – in einem Roadtrip, der seine Bahn um den halben Erdball zieht, und in einem Berlin-Roman, der uns die ersten Tage einer neuen Welt vor Augen führt. Und ganz nebenbei wird die Geschichte einer Familie erzählt, die der Herbst 89 sprengt und die nun versuchen muss, neu zueinander zu finden. ( Suhrkamp)

Moderation: Thomas Haegeler

13 Uhr: Franz Hohler – "Fahrplanmäßiger Aufenthalt", Kurzgeschichten

Das Schreiben Franz Hohlers ist immer auch ein Reisen. Nicht selten entsteht es unterwegs, an Bahnhöfen oder Flughäfen, im Gehen oder Warten. "Fahrplanmäßiger Aufenthalt" versammelt die neueste Kurzprosa dieses großen Meisters der kleinen Form. Die Erzählungen führen in die Ferne, nach Sarajevo, Kenia, Odessa oder auf den Maidan nach Kiew. Sie führen aber auch in einen Wartesaal am Bahnhof Schwäbisch Hall oder zur Birke vor dem eigenen Haus. Brillant beiläufig und pointiert öffnen sie die Fenster in die Wirklichkeit - die fremde wie die eigene, oder gleiten unvermutet ins Fantastische. Sie erzählen davon, was sich in unserer immer kleiner werdenden Welt entdecken lässt, wenn man nur genau hinsieht. ( Luchterhand)

Moderation: Lisa Schliep

13.30 Uhr: Markus Meckel – "Zu wandeln die Zeiten. Erinnerungen"

Markus Meckel ist bekannt als langjähriger SPD-Bundestagsabgeordneter und ein Außenpolitiker, der sich bis heute aktiv um eine europäisch orientierte Erinnerungskultur und die Aufarbeitung der Diktaturen des 20. Jahrhunderts bemüht. In besonderer Weise ist sein Name jedoch in der Öffentlichkeit mit der Oppositionsbewegung in der DDR verbunden, mit der Friedlichen Revolution von 1989 und dem Prozess der Deutschen Einheit. Mit Martin Gutzeit initiierte er die Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR und saß als ihr Vertreter am Runden Tisch. Nach der freien Wahl in der DDR führte er zeitweise die Ost-SPD und verhandelte als Außenminister die deutsche Einheit. In seinen Erinnerungen beschreibt er seinen besonderen Weg in der DDR, der ihn, den Pfarrerssohn, zum Politiker werden ließ. Markus Meckel – Akteur und Beobachter des großen Zeitenwandels – legt mit seinen „Erinnerungen" ein unersetzliches Stück Zeitgeschichtsbertrachtung vor. ( Evangelische Verlagsanstalt)

Moderation: André Böhmer

Wo ist die LVZ-Autorenarena? Die LVZ-Autorenarena auf der Leipziger Buchmesse finden Sie in: Halle 5, Stand D100

14 Uhr: Michaela Koschak – "Klimaschutz im Alltag. Kleine Taten – große Wirkung"

Wie viel jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen kann, ohne dass es mit großem Aufwand oder hohen Kosten verbunden sein muss, verrät dieser mit viel Sachkenntnis geschriebene Ratgeber. Michaela Koschak stellt nützliche und praktische Tipps für den Alltag vor, wie Sie klimabewusster leben und handeln können. Vom Verzicht auf unnötige Autofahrten, Flugreisen, saison-untypische Früchte, Verpackungen bis zum Einsatz von umweltfreundlichen Alternativen für Haushaltsgeräte oder Ökostrom. Michaela Koschak (Jahrgang 1977) hat Meteorologie studiert und gründete 1998 mit Kollegen aus Österreich eine eigene Wetterfirma, mit der sie die Wetterberichte für SAT.1 produzierte. Seit 2003 lebt Michaela Koschak in Leipzig und moderiert seitdem den MDR Wetterbericht. (BuchVerlag für die Frau)

Moderation: Kerstin Decker

14.30 Uhr: Patricia Cammarata – "Dreißig Minuten, dann ist aber Schluss! Mit Kindern tiefenentspannt durch den Mediendschungel"

Kaum ein Thema beschäftigt Eltern so sehr wie der Medienkonsum ihrer Kinder. Was? Warum? Ab wie vielen Jahren? Und was war gleich Fortnite noch mal? In ihrer typisch humorvollen Art beantwortet Patricia Cammarata die dringendsten Elternfragen zu moderner Medienerziehung. Wie lange sollen Kinder digitale Medien nutzen? Machen Videospiele aggressiv? Ist YouTube besser als Fernsehen? Wie wirkt sich Instagram auf die Körperwahrnehmung Pubertierender aus? Was mache ich, wenn mein Kind (virtuell) gemobbt wird? ( Eichborn Verlag)

Moderation: Pia Siemer

15 Uhr: Karl Schlögel – "Der Duft der Imperien"

Kann ein Tropfen Parfüm die Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählen? Karl Schlögel entwickelt einen ungewöhnlichen Zugang zur Geschichte Europas im 20. Jahrhundert. Zwei Parfums liefern Karl Schlögel den Stoff, die europäischen Abgründe des 20. Jahrhunderts neu zu erzählen. Durch die Turbulenzen der Revolution gelangte die Formel für einen Duft, der zum 300. Kronjubiläum der Romanows kreiert worden war, nach Frankreich. Er lieferte die Grundlage für Coco Chanels Nº 5 und für sein sowjetisches Pendant Rotes Moskau, das bis heute unter diesem Namen produziert wird. Verantwortlich für die Parfümindustrie war Polina Schemtschuschina, die Frau des Außenministers Molotow. Sie fiel später einer Säuberungskampagne zum Opfer — und Coco Chanel kollaborierte mit den deutschen Besatzern. Ein unscheinbarer Zufall führt Karl Schlögel zu erstaunlichen Entdeckungen in einer Epoche, die wir gründlich zu kennen glaubten. ( Hanser Verlag)

Moderation: Norbert Wehrstedt

15.30 Uhr Täve Schur – "Was mir wichtig ist". Autobiographie

Gustav-Adolf Schur, genannt Täve, ist mehr als eine Radsportlegende. Mehr als eine Ikone des DDR-Sports. Er steht für ostdeutsche Grundtugenden: für Fleiß und Bescheidenheit, für Bodenhaftung und Ausdauer, für Anstand und Aufrichtigkeit. Noch immer bekommt er Post, noch immer wird er um seine Meinung gebeten, noch immer orientiert man sich an seinem Urteil. In bewegter Zeit, in der viele nach Orientierung suchen, schreiben Landsleute an ihn und erkundigen sich. " Täve, was meinst du …?" Und Täve antwortet. Seine Auskünfte gehen oft über das konkrete Problem hinaus und sind auch über den Tag hinaus von Belang, weshalb sie in diesem Buch einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden. In seinen Geschichten und in den Geschichten über ihn wird unterhaltsam erzählt, wie er in der DDR so wurde, wie er ist, und dass man anständig leben, Erfolg haben und glücklich sein kann. (Verlag neues leben)

Moderation: Winfried Wächter

16 Uhr: Anja Reich /Yael Nachshon Levin – "Getauschte Heimat. Ein Jahr zwischen Berlin und Tel Aviv "

Yael Nachshon Levin lebt als Sängerin und Künstlerin in Berlin, wo sie die Journalistin Anja Reich kennenlernt. Diese, gebürtige Berlinerin (und Frau von Alexander Osang), geht kurz darauf als Korrespondentin nach Israel, in Yales Heimatstadt Tel Aviv. Die beiden beschließen, sich zu schreiben: Über ihre Erfahrungen mit der getauschten Heimat, über das Fremde und das Vertraute, über Israel und Deutschland. Das heißt auch: Über Terror und Antisemitismus, über die Frage nach Sicherheit für die Familie und danach, was Heimat heute bedeutet. Ein beeindruckendes Gespräch in Briefen über zwei Länder, die vieles verbindet und für die der Dialog wichtig ist. (Aufbau Verlag)

Moderation: Mathias Schönknecht

16.30: Nina May – "Imaginate - Der Nachttannenturm", Fantasy

Stell dir vor, du bist die Hauptfigur in einem Roman. In den Buchhandlungen werden Fanartikel aus deinem Alltag verkauft. Doch eine alte Prophezeiung sagt voraus, dass du das Zeitalter des Friedens beenden wirst. Also musst du herausfinden, wer der anonyme Autor deines Lebensromans ist – und dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. So ergeht es der Literaturliebhaberin Raizel. Ihr zur Seite stehen der Bücherwurm Vermicelli und die Koboldheilerin Lille. Doch welche Rolle spielt der arrogante Tarik, von dem sich Raizel seltsam angezogen fühlt? Als sie hinter sein dunkles Geheimnis kommt, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen. Nina May (Jahrgang 1981) ist Kulturredakteurin beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sie studierte Theaterwissenschaften, Germanistik und Journalistik in Leipzig sowie Kreatives Schreiben in Liverpool. Heute lebt die Autorin mit ihrer Familie bei Hannover. (Drachenmond Verlag)

Moderation: Pauline Szyltowski

17 Uhr: Jonas Lüscher – "Ins Erzählen flüchten. Eine Poetik"

Wie erleben wir die Welt und uns in ihr? In welcher Sprache, mit welchen Zeichen und Modellen und auf welcher Grundlage erklären wir sie uns? Und welche Erklärungsformen und welches Modell haben sich, zumindest im Westen, durchgesetzt und warum? Für den Schriftsteller Jonas Lüscher sind dies ganz persönliche Fragen. Sie betreffen sein eigenes Schreiben. Und sind ausschlaggebend für seine Entscheidung, die universitäre Welt hinter sich zu lassen, im literarischen Werk aber dennoch nicht bloß auf das völlige Eintauchen ins Erzählen zu setzen. In diesem Buch entwickelt Lüscher seine Vorstellung vom Erzählen als beschreibende Erkenntnis des Einzelfalls, die sich dennoch Ordnungsprinzipien nicht entziehen kann. Und beschäftigt sich, weil es um Machtfragen geht, ausdrücklich mit dem Thema engagierte Literatur. Jonas Lüscher, geboren 1976 in der Schweiz, lebt in München. Sein Roman "Kraft" gewann den Schweizer Buchpreis. Jonas Lüscher erhielt außerdem unter anderem den Hans-Fallada-Preis und den Prix Franz Hessel. (C.H. Beck)

Moderation: Manuel Niemann

Von red.