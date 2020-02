Leipzig

Weitere Gäste am letzten Tag der Leipziger Buchmesse 2020 sind der der Grimmaer Dachdeckermeister Johannes Heine, der seine schwere Krebserkrankung als Tagebuch und in einem Blog aufarbeitete. Ute Mahler und Jan Wenzel, die gemeinsam "Das Jahr 1990 freilegen" sowie die Leipziger Autorin Daniela Krien, deren Erzählband "Muldental" neu aufgelegt wurde. Außerdem nehmen in der LVZ-Autorenarena Platz:

11 Uhr: Moritz von Uslar – "Nochmal Deutschboden. Meine Rückkehr in die brandenburgische Provinz"

Deutschland im Frühjahr und Sommer 2019: Die AfD wird zur Volkspartei im Osten. Merkel hat Zitteranfälle. Vor zehn Jahren stattete der Reporter Moritz von Uslar der Kleinstadt Zehdenick im Landkreis Oberhavel in der brandenburgischen Provinz einen Besuch ab. Nun kehrt er zurück, er bleibt vier Monate und – wie schon in seinem damaligen Buch "Deutschboden" – lässt er die Geschichte und die Einwohner des Städtchens auf sich zukommen. Er sitzt in illegalen Kneipen, in Wohnzimmern und in Getränkemärkten. Er notiert mit oder lässt das Aufnahmegerät laufen. Wer dieses Land im Umbruch – 30 Jahre nach dem Mauerfall – verstehen möchte, der sollte Moritz von Uslar, dem großen Geschichtenerzähler, dem Menschenfreund und wachen politischen Geist, auf seine Reise folgen. Haut rein. Wird nicht nur lustig dieses Mal. ( Kiepenheuer & Witsch)

Moderation: Mathias Wöbking

11.30 Uhr: Tomas Blum – "Wofür wir uns schämen", Roman

"Wofür wir uns schämen" ist eine Geschichte über Bleistifte, Beziehungen und die Befreiung. Die Befreiung von der Angst, die Befreiung von der Vergangenheit und die Befreiung von Geschlechterrollen. Blum schreibt mal nachdenklich, mal humorvoll, mal düster. Sein Roman erzählt, poetisch und lebendig zugleich, sehr ehrlich und schonungslos von der Bewältigung der Vergangenheit und der Suche nach der einen echten Verbindung, ohne dem Leser dabei endgültige Antworten aufzudrängen. (Liesmich Verlag)

Moderation: Mathias Schönknecht

Zum Thema:

12 Uhr: Johannes Heine , Martina Rellin – "Ein Mann steigt seinem Krebs aufs Dach. Das Mutmach-Tagebuch"

Johannes Heine ist ein Dachdeckermeister aus Grimma. 2006 wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Zweieinhalb Jahre kämpfte er gegen die Krankheit. Und besiegte sie. In der Klinik führte er nicht nur Tagebuch – er versuchte sich auch als Blogger. Einer der Follower war jener Benny, der seine launige Meldung mit den Worten beschließt: "Also Kopf hoch und gib Gas, dass Du dort schneller rauskommst wie Egon aus dem Knast." ( Rellin Verlag)

Moderation: Anita Kecke

12.30 Uhr: Line Hoven (Illustration) / Jochen Schmidt – " Paargespräche "

Hin und wieder wütet wohl in jeder Beziehung der ganz normale Wahnsinn. Aber weswegen haben sich eigentlich prominente Paare wie Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir in die Haare gekriegt? Und welche von Caesars Gewohnheiten brachte Kleopatra so richtig auf die Palme? In treffsicher-komischen Dialogen und originellen Illustrationen holen Jochen Schmidt und Line Hoven berühmte Kultpaare aus der Bibel, Kunstgeschichte und Popkultur in die Gegenwart und zeigen, dass es schon bei Adam und Eva alles andere als paradiesisch zuging. (C.H. Beck)

Moderation: Hanna Gerwig

Wo ist die LVZ-Autorenarena? Die LVZ-Autorenarena auf der Leipziger Buchmesse finden Sie in: Halle 5, Stand D100

13 Uhr: Volkmar Kleinert , Regina Beyer – "Ein Schauspieler spielt selten allein". Biographie

Beide beginnen ihre Schauspielkarriere in der DDR. Kleinert arbeitet am Deutschen Theater, spielt in DEFA-Filmen und auch in Serien wie " Polizeiruf 110" mit und ist im Oscar-prämierten Spielfilm "Das Leben der Anderen" zu sehen. Regina Beyer wird gleich nach ihrem Schauspielstudium in der Komödie "Hauptmann Florian von der Mühle" als weibliche Hauptrolle neben Manfred Krug besetzt und schlagartig populär. Von nun an ist sie nicht mehr wegzudenken aus DEFA-Filmen und Serien des DDR Fernsehens, mehr als hundert Rollen weist ihre Filmografie aus. 1974 lernen Kleinert und Beyer sich bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen und sind seit langem ein Paar, seit 2012 mit Trauschein. Was läge da näher als ein gemeinsames Buch, wenn man für ein Gespräch nicht einmal das Haus verlassen muss? "Ein Schauspieler spielt selten allein" führt mit markanten und berührenden Geschichten sowie einem ganzen Schwung heiterer Anekdoten mitten hinein in die Film- und Theaterwelt und auch in den ganz privaten Alltag des Paares. (Verlag neues leben)

Moderation: Norbert Wehrstedt

13.30 Uhr Ute Mahler , Jan Wenzel (Hrsg.) – "Das Jahr 1990 freilegen"

Vergleicht man die Jahre 1989 und 1990, zeigt sich, dass sie in der kollektiven Erinnerung höchst unterschiedlich präsent sind. Die Meisten können sich das Jahr 1989 rasch ins Gedächtnis rufen. Auch mit dem Abstand von knapp dreißig Jahren fällt es leicht, die Abfolge der Ereignisse dieses Herbstes zu erzählen – alles verdichtete sich hier auf wenige, hochdramatische Wochen. 1990 dagegen wirkt in der Erinnerung wie ein blinder Fleck. Das Gedächtnis, von den sich überschlagenden Ereignissen ebenso gefordert wie von unerfüllten Wünschen und nicht eingestandenen Kränkungen fasst ein solches Jahr nur schwer. Das Jahr 1990 freilegen beschäftigt sich mit den verschiedenen Aspekten des Jahres 1990 und ihrer Aktualität. Es montiert Bilddokumente und Stimmen aus dem Jahr 1990 mit essayistischen Reflexionen und Geschichten, in denen aus der Perspektive der Gegenwart auf dieses Jahr zurückgeschaut wird. Ute Mahler, geboren 1949 in Berka ( Thüringen), schloss ihr Studium der Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig 1974 ab. Von 2000 - 2015 war sie Professorin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Sie ist Gründungsmitglied der Fotoagentur OSTKREUZ. (Spector Books)

Moderation: Jens Kassner

14 Uhr: Bernd-Lutz Lange , Sascha Lange – "David gegen Goliath. Erinnerungen an die Friedliche Revolution"

Der 9. Oktober 1989 in Leipzig ist der schicksalhafteste Tag der Friedlichen Revolution. Dreißig Jahre danach begibt sich Bernd-Lutz Lange auf Spurensuche und entdeckt noch bislang Unbekanntes. Sein Sohn, der Historiker Sascha Lange, zeichnet anhand überlieferter Akten die Ereignisse nach und zeigt, welchen immensen Aufwand der SED-Staat betrieb, um das zu verhindern, was er nicht mehr verhindern konnte – das Aufbegehren mündiger Bürger für Freiheit und Demokratie. Beide räumen auch mit Mythen auf. Zudem lässt sich mit dem Junior bestens über Connewitz sprechen. (Aufbau Verlag)

Moderation: Olaf Majer

14.30 Uhr: Daniela Krien – "Muldental", Erzählungen

Die Leipziger Autorin landete 2019 mit "Die Liebe im Ernstfall" einen Überraschungs-Bestseller. Grund für den Verlag, ihren Erzählungsband "Muldental" neu herauszugeben (mit einem neuen Text). Passend zum 30-Jahre-Einheit-Jahrgang. Jeder Umbruch fordert Opfer. Auch eine friedliche Revolution. Daniela Krien erzählt von Menschen, deren Leben an einem Kontrapunkt der Geschichte ins Wanken gerieten. Sie erzählt von Orientierungslosigkeit und tiefer Verzweiflung. Doch diese Romanminiaturen gehen über das Schicksal des Einzelnen hinaus; sie zeichnen ein Bild des Menschen von heute. Ein Buch über das Trotzdem-den-Kopf-über-Wasser-Halten, über das Trotzdem-Weitermachen, über das Es-trotzdem-Schaffen. ( Diogenes Verlag)

Moderation: Lilly Günthner

