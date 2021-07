Leipzig

Über 30 Künstlerinnen und Künstler dreier Generationen aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz erhalten hierbei erstmals Raum, ihre rund 100 zeitgenössischen Hochdrucke zu fünf verschiedenen Thematiken gemeinsam in einer Ausstellung zu präsentieren und in den künstlerischen Austausch zu treten.

Die Themenbereiche umfassen: Landschaft und Natur, Urbanes Umfeld und Stadträume, Menschen und Gemeinschaften, Konstruktion und Abstraktion sowie Zitat und Narration. Während die Arbeiten zu Landschaft und Natur in der Galerie von Hochdruckpartner präsentiert werden, sind alle anderen im Museum für Druckkunst zu sehen.

Der künstlerische Hochdruck hat in allen drei beteiligten Ländern eine reiche Tradition und ist zugleich lebendiger Teil der zeitgenössischen Kunstszene. Das Ausstellungsprojekt konzentriert sich einerseits auf einen kuratierten Ausschnitt aktueller Positionen, vermittelt andererseits ein breites Spektrum an künstlerischen Handschriften der Hochdruckszene, wie es bisher in Leipzig noch nicht zu sehen war.

Irène Wydler, Triesen I, Linolschnitt, 2008, 70 x 50 cm Quelle: Museum für Druckkunst Leipzig

RevierWechsel. Hochdruck Trinational; Gemeinschaftsausstellung vom 27. Juni bis 12. September 2021 im Museum für Druckkunst Leipzig und in der Galerie hochdruckpartner

Von PM/LMG