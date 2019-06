Seit 1970 bis in die Gegenwart hinein malt die Künstlerin Diana Achtzig immer wieder Motive, die persönliche Schicksale und gesellschaftliche Prozesse aufgreifen. Dazu gehören szenische Bilder über die Flucht von DDR-Bürgern in den Westen, die Diktatur der DDR, die Stasi, die friedliche Revolution, den Mauerfall und die Einheit Deutschlands im Oktober 1990.

Zur Wendezeit hat es sie nach Amsterdam verschlagen, wo sie ihre erste Galerie gründete. Dem folgte ein Studium an der Universität der Künste in Berlin mit erfolgreichem Diplomabschluss 1999. Darüber hinaus nahm sie jahrelang akademischen Privatunterricht bei Künstlern der „Neuen Leipziger Schule“, unter anderem bei Alex Bär, welcher wiederum bei Arno Rink an der Hochschule für Grafik und Buchkunst/ Academy of Fine Arts Leipzig studierte. Seit 2009 ist sie bis heute weiter als Galeristin in Berlin tätig.

Mehr zum Thema

Stasi-Unterlagen-Archiv: Öffnungszeiten, Eintrittspreise...

Mehr News und aktuelle Ausstellungen der Leipziger Museen

Neben der Kunst studierte sie BWL ( TU Berlin) und war zudem über sieben Jahre als Dozentin an Universitäten und Privatschulen tätig.

Die Ausstellung ihrer Arbeiten im Leipziger Stasi-Unterlagen-Archib ist im Rahmen der Reihe "Kunst im Lesesaal" des Wechselzeiten e.V. zu sehen.

"30 Jahre nach der Friedlichen Revolution und dem Mauerfall"

27. Juni bis 20. Oktober 2019

in der BStU-Außenstelle Leipzig am Dittrichring