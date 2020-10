CONNECT-Reihe im MdbK bietet jungen Künstlern eine Plattform

"CONNECT Leipzig #1" fand mit großem Erfolg vom 14. März 2018 bis 24. März 2019 statt. Insgesamt konnten zehn Künstler*innen ihre erste institutionelle Einzelausstellung realisieren. Das MdbK setzt dieses außergewöhnliche Ausstellungsformat, das sich dezidiert der Förderung junger Künstler*innen verschrieben hat, nun als Biennale fort.

Mit "CONNECT Leipzig #2" erhalten acht Künstler*innen die Möglichkeit, sich im Museum für jeweils einen Monat mit einer Einzelausstellung zu präsentieren. Die Ausstellungsfläche im Zündkerzenhof mit 160qm Grundfläche ist eintrittsfrei zugänglich.

Bewerben konnten sich Künstler*innen der Gattungen Malerei, Fotografie, Druckgrafik, Zeichnung, Skulptur, Installation, Medienkunst und Performance. Die Bewerber*innen dürfen nicht älter als 32 Jahre sein und müssen einen künstlerischen Bezugspunkt zu Leipzig aufweisen. Die Jury – Rita Kersting (stellvertretende Direktorin, Museum Ludwig Köln), Sarah Merten, (Kuratorin zeitgenössische Kunst, Kunstmuseum Bern), Benno Tempel (Direktor, Gemeentemuseum Den Haag) und Marcus Andrew Hurttig (Kurator moderne und zeitgenössische Kunst, MdbK) – hat aus über 120 Bewerbungen acht Positionen für „CONNECT Leipzig #2“ nominiert.

CONNECT Leipzig #2

Aktuelle Schau: Eric Swars.2020

29. Oktober bis 6. Dezember 2020 im MdbK Leipzig

Erik Swars, o. T., 2020, Privatbesitz Quelle: © Künstler

Für die Auftaktausstellung hat Erik Swars (*1988) eine komplexe Rauminstallation realisiert. Fotografien aus dem sozialen Umfeld des Künstlers und monochrome Farbflächenmalereien sind zu sehen, die den Ausblick auf die ‚sichtbare Wirklichkeit‘ verweigern. Den Schwerpunkt bildet eine Videoarbeit aus vier Röhrenfernsehern, die jeweils Livebilder von internationalen Wetterstationen streamen. Die so entstehende dystopische Raumwirkung scheint angesichts aktuellen Mobilitätseinschränkungen weniger in der Zukunft als in der Gegenwart verankert zu sein. Im Spätherbst 2020 werden Weltfragmente in den Ausstellungsraum geholt.

Zum Thema:

Weitere Künstler*innen der Ausstellungsreihe CONNECT Leipzig #2 sind:

Johanna Terhechte. 12:01: 17.12.2020–24.01.2021

Isabell Schulte. part I-VII : 04.02.–07.03.2021

Matthias Garff. Gartenvögel: 18.03.–25.04.2021

Felicitas Faessler*: 06.05.–13.06.2021

Oscar Lebeck*: 24.06.–01.08.2021

Felix Amerbacher*: 12.08.–19.09.2021

Anna Nero / Malerei*: 30.09.–07.11.2021

*Ausstellungstitel noch in Arbeit

„CONNECT Leipzig #2“ wird unterstützt von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächs. Landtags beschlossenen Haushaltes) und der BMW Niederlassung Leipzig.

