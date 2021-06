Leipzig

Johannes Gutenberg erfand um 1450 die bewegliche Letter und löste damit eine europäische Medienrevolution aus. Doch in Asien wurde lange vorher mit Lettern aus Ton und später aus Holz und Metall experimentiert. Dennoch dominierte dort bis ins späte 19. Jahrhundert der Holztafeldruck.

Die Ausstellung im Museum für Druckkunst Leipzig vergleicht die Schriftherstellung auf beiden Kontinenten und verdeutlicht, wie bedeutend Gutenbergs Ingenieursleistung war. Denn sein Handgießinstrument ermöglichte erstmals eine präzise Serienproduktion, die mit den asiatischen Techniken nicht zu erreichen war.

Druckstock für einen Blockdruck aus dem Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek Quelle: Museum für Druckkunst Leipzig

Darüber hinaus zeigt ein Ausblick in das 19. und frühe 20. Jahrhundert, welche Bedeutung der Druck chinesischer Zeichen in Deutschland hatte und welche Hürden dabei zu überwinden waren. Mit der Offizin Drugulin war in Leipzig eine der wichtigsten Druckereien für Fremdsprachen ansässig. Besonders im wissenschaftlichen Kontext war diese Expertise gefragt.

Die Ausstellung entstand im Rahmen der Kooperation „China in Leipzig“ des Deutschen Buch- und Schriftmuseums, des Museums für Druckkunst Leipzig, des GRASSI Museum für Völkerkunde und der Universitätsbibliothek Leipzig. Ein gemeinsamer Katalog „Buchkultur in China. Leipziger Spuren“, herausgegeben von der Universitätsbibliothek, ist im Museumsshop erhältlich.

Ton—Holz—Blei. Die Anfänge der Schriftherstellung in Ostasien und Europa; Kabinett-Ausstellung vom 20. Juni bis 12. September 2021 im Museum für Druckkunst Leipzig

Von PM/LMG