KarLi - und sonst nichts? In Leipzig scheint nur die Kneipenmeile in der Südvorstadt an Karl Liebknecht zu erinnern. Dabei war er seinerzeit eine der umstrittensten Persönlichkeiten in Deutschland. Wer war er wirklich? Damit beschäftigt sich die Studioausstellung „Held oder Hassfigur? Der Leipziger Liebknecht“. Bis 31. Januar 2022.