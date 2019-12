Gezeigt werden rund 150 Objekte aus den eigenen Sammlungen, darunter eine Vielzahl von Textilien, die noch nie der Öffentlichkeit zugänglich waren. Zudem präsentiert die Schau Werke von Textilkünstlerinnen und –künstlern sowie jungen Talenten. Arbeiten aus koptischer Zeit und Mittelalter, reiche Stickereien des Barock und des 19. Jahrhunderts und aktuelle Werke treten so miteinander in Dialog. Traditionelle Kunstfertigkeit und Materialeinsatz ebenso wie digitale Techniken und neue Materialien sind in ihrem faszinierenden Einsatz zu entdecken.

Stickerei erfüllte immer das Bedürfnis, Individualität und Bedeutung in Kleidung einzuschreiben. Als Kontrast zu Fast-Fashion und Massenproduktion erlebt diese jahrhundertealte Technik der individuellen und detailverliebten Verzierung ein Comeback. In Form, Material und Motiven betont die aktuelle Mode handwerkliche Kunstfertigkeit und historische Bezüge und setzt Stickerei als Statement. Vor diesem Hintergrund zeigt die Ausstellung an ausgewählten Objekten der eigenen Sammlung die über die Jahrhunderte immer wiederkehrende Bedeutung von Stickerei in der Mode.

Stiefel, Stuart Weitzmann, USA und Italien, 2018, Silberstickerei und Pailetten auf schwarzem Velourgewebe

Zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog in deutscher und englischer Sprache im Sandstein Katalog erschienen.

History in Fashion – 1500 Jahre Stickerei in Mode; Ausstellung vom 21. November 2019 bis 29. März 2020 im Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig.

