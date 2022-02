Immer am letzten Wochenende im Monat öffnet der Stasi-Bunker in Machern für Besuche. Bis Ende 2022 ist hier zusätzlich die Ausstellung „Aufbruch und Erinnerung - Eine fotografische Reise in den Osten Anfang der 1990er Jahre“ der Soziologin und Fotografin Cordia Schlegelmilch zu sehen.