Die Kabinettausstellung „ÜberSetzen – von Babylon nach DeepL. Das Europa der Sprachen“ spannt den Bogen vom Mythos der Babylonischen Sprachverwirrung bis hin zu den Verheißungen der maschinellen Übersetzung.

In keiner Region der Erde kommen mehr Übersetzungen auf den Markt als in Europa. Die Europäische Gemeinschaft hat 24 offizielle Amtssprachen. Werden alle bekannten europäischen Sprachen und Dialekte berücksichtigt, so sind es über 200 Sprachen. Ein großer Reichtum, der das Übersetzergeschäft nicht nur zu einer wichtigen Kulturpraxis macht, sondern auch für die Wirtschaft relevant ist.

Blick in die Kabinettausstellung im Deutschen Buch- und Schriftmuseum Leipzig. Quelle: DnB

Europas Sprachenvielfalt ist Ausgangspunkt für die Kabinettausstellung, die einen Einblick in die Werkstatt und Instrumentarien von Übersetzungen gibt. Sie präsentiert das Übersetzen als Schlüssel zur interkulturellen Kommunikation, fragt nach neuen kollektiven Übersetzungsformaten und nimmt die Zukunft der Übersetzung durch Algorithmen in den Blick. Zugleich öffnet die Ausstellung den Blick auf die Tätigkeit der Übersetzer – einer Aufgabe zwischen Kunst und Handwerk.

Die jahrtausendealte Kunst der Übersetzung erlebt durch die Digitalisierung einen großen Wandel. Während die maschinelle Übersetzung einerseits als Bedrohung eines stolzen Berufsstands beäugt wird, so sehen andere in der Übersetzungsmaschine die Verwirklichung eines Traumes, der die Menschheit seit Jahrtausenden begleitet: die Idee einer alle Sprachgrenzen überwindenden Kommunikation.

Die „KI-Box“ - eine neue, interaktive Installation - gibt den Besucher*innen in der Ausstellung die spielerische Möglichkeit, die Funktionsweisen der maschinellen Übersetzung kennen zu lernen. Die Besucher*innen sind eingeladen, selbst zu erwägen, ob auf der Übersetzungsmaschine ein Fluch oder die Hoffnung auf universale Verständigung liegt - oder ob sie schließlich nur ein Werkzeug zum Brückenbauen zwischen verschiedenen Sprachen ist.

Die interaktive KI-Box ergänzt die Ausstellung. Quelle: DnB

Die Deutsche Nationalbibliothek sammelt Übersetzungen deutscher Werke seit 1913. In ihrer Fülle bildet der Bestand eine illustrierte Erfolgsgeschichte ab. Ob Kinder- und Jugendbücher, Kriminalromane, Fantasy oder Sachbuch: die Bestsellerlisten zeigen sowohl, wie stark die Rezeption ausländischer Literatur in Deutschland ist, als auch wie viele renommierte Schriftsteller*innen es hierzulande gibt, denen die Verlagsbranchen anderer Sprachräume Vertrauen schenken.

Ausgewählte Exemplare aus dem Bestand der Bibliothek illustrieren die Facetten der Übersetzung und sie als Schlüsselfigur der interkulturellen Kommunikation.

Eingebettet ist die Ausstellung in den Themenreigen, den die Deutsche Nationalbibliothek unter dem Motto „Europa und wir“ anlässlich der deutschen Ratspräsidentschaft veranstaltet.

ÜberSetzen – von Babylon nach DeepL. Das Europa der Sprachen; Kabinett-Ausstellung 16. März 2021 bis 30. Januar 2022 im Deutschen Buch- und Schriftmuseum Leipzig

