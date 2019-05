Leipzig

Gezeigt werden Fotografien, die Landschaften in ihrem zeitlichen und räumlichen Wandel abbilden. Es handelt sich dabei einerseits um industrielle Tagebaulandschaften in Deutschland ( Leipzig, Lausitz) und andererseits um die pharaonische Kultlandschaft des ägyptischen Tempels von Heliopolis in Matariya/ Kairo, die seit 2012 von einem ägyptisch-deutschen Grabungsteam unter der Leitung von Dr. Aiman Ashmawy und PD Dr. Dietrich Raue freigelegt wird.

Marion Wenzel hat sich intensiv und langjährig mit dem Thema Landschaft auseinandergesetzt und Veränderungen fotografisch festgehalten. Aus den Jahren als freiberufliche Fotografin stammen unter anderem Landschaftsfotografien einer besonderen Art: die Entwicklung der Tagebauregionen im Süden Leipzigs (1984–1998).

Seit 2005 ist Marion Wenzel als Sammlungsfotografin an der Universität Leipzig tätig und begleitet unter anderem die Grabungen in Heliopolis/ Matariya ( Ägypten). Dabei ist sie zuständig für die fotografische Dokumentation. Diesem Zusammenhang entspringt eine weitere Serie von Landschaftsfotos, die zwei aufeinanderprallende Kulturen und Landschaften in Szene setzen.

Die Momentaufnahmen von verschiedenen und kontrastreichen Landschaften in Zeit und Raum können ab dem 17. Mai 2019 in einer Ausstellung im Ägyptischen Museum – Georg Steindorff– besichtigt werden.

Marion Wenzel – Landschaft 17. Mai bis 17. November 2019 Sonderausstellung im Ägyptischen Museum „ Georg Steindorff“ der Universität Leipzig

Von PM/red.