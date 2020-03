Not macht erfinderisch. Das gilt gerade in der aktuellen Corona-Krise für die Kulturschaffenden. In Zeiten von temporären Schließungen, Konzertabsagen und verhängten Ausgangssperren suchen sie nach kreativen Ideen, um auch in den kommenden Wochen im Fokus der Öffentlichkeit zu bleiben und den Hunger nach Bildung und Kultur in der Bevölkerung zu stillen.

Unter dem Hashtag #closedbutopen laden derzeit derzeit viele Museen und Ausstellungshäuser über ihre digitalen Kanäle und Social-Media-Profile zum virtuellen Besuch ihrer Sammlungen und aktuellen Ausstellungen. Auch Leipziger Institutionen machen mit.

Hier eine kleine Auswahl:

Das Museum für Druckkunst Leipzig ist zwar bis einschließlich 12. April geschlossen, digital gibt es jedoch immer mal wieder Einblicke in die aktuelle Sonderschau „Das Auge des Fotografen. Industriekultur in der Fotografie seit 1900“ sowie in die Dauerausstellung.

Zwei Impressionen aus unserer aktuellen Fotografie-Ausstellung „Das Auge des Fotografen“. Hier werden wir morgen mit... Gepostet von Museum für Druckkunst am Mittwoch, 18. März 2020

Das Grassimuseum für Angewandte Kunst präsentiert auf seinem Facebook Profil und auf Instagram ausgewählte Exponate aus seiner Sammlung, ebenso das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig, das unter dem Titel „Hoffnungszeichen“ täglich auf der Museumswebsite und dem eigenen Facebook-Kanal ein Sammlungsobjekt vorstellt.

Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek legt sogar noch einen drauf und präsentiert seine komplette Dauerausstellung „Zeichen – Bücher – Netze“ digital im Internet – inklusive Online-Gästebuch und Ausstellungsquiz. Das Bachmuseum Leipzig präsentiert Leben und Wirken Johann Sebastian Bachs ebenfalls in einem kleinen digitalen Ausstellungs-Rundgang.

Das Museum der bildenden Künste Leipzig lässt in der Live-Stream-Reihe „MdbK [insight“ regelmäßig KünstlerInnen über ihre Kunst sprechen. Die nächsten Ausstrahlungen finden am 24., 25. und 26. März statt - mit Norbert Wagenbrett, Wibke Rahn, Alfred Weidinger, Jeannette Stoschek & Fabian Müller. Und das Naturkundemuseum Leipzig hat unter dem Titel "School’s out!?" sogar einen eigenen Videopodcast gestartet.

red.