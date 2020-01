Die aktuelle Ausstellung „ Impressionismus in Leipzig 1900–1914“ gliedert sich in drei Teile und sieht für jeden Künstler eine Ausstellungsdauer von drei Monaten vor, wobei sich die Laufzeiten bewusst überschneiden. Die Eröffnung des zweiten Teils der Ausstellung findet am Donnerstag, den 16. Januar 2020, um 18 Uhr, statt.

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie im Artikel zum ersten Ausstellungsteil, der sich Max Liebermann widmet.

Teil II: Max Slevogt

Max Slevogts künstlerische Interessen wurden dank seiner Mutter schon früh gefördert, sodass er bereits mit 16-Jahren ein Kunststudium in München aufnehmen konnte. Während seiner Studienzeit herrschte eine konservative Kunstauffassung an den Akademien vor, die den französischen Impressionismus als Malerei des Erbfeindes brandmarkte. Die Freiluftmalerei wurde bis in die 1890er Jahre als Schmiererei abgetan. Dennoch setzte sich Slevogt mit dieser neuen Malweise aus Frankreich auseinander. Spätestens ab 1900 hellte sich seine dunkle Farbpalette unter dem Einfluss auf und die Landschaftsmalerei gewann zunehmend an Bedeutung für sein Werk. Slevogt wies immer wieder daraufhin, dass er die Entwicklung zum impressionistischen Maler unabhängig von seinen französischen Vorbildern vollzogen habe – vermutlich um sich einen Marktvorteil auf dem deutschen Kunstmarkt zu verschaffen. Im Unterschied zu Liebermann und Corinth entspricht sein schneller, farbintensiver Pinselstrich am ehesten der Bildwirkung des französischen Impressionismus.

Der Leipziger Kunstverein, 1837 gegründet, war seit Bestehen des MdbK für das Ausstellungs-programm bis 1933 verantwortlich. Hierfür standen ihm mit dem 1858 errichten Gründungsbau des Museums am Augustusplatz der gesamte Westflügel mit einem großen Oberlichtsaal und angrenzenden Kabinetträumen zur Verfügung. Bis zu vier Einzel- oder Gruppenausstellungen mit durchschnittlich vierwöchigen Laufzeiten konnten gleichzeitig gezeigt werden. Theodor Schreiber war von 1886 bis 1912 Direktor des Museums und zugleich Leiter des Leipziger Kunstvereins. Zusammen mit seinem Assistenten Julius Vogel, der dann bis 1923 das Museum leitete, konnte er dieses Arbeitsvolumen nicht alleine bewältigen. Die Realisierung der meisten Ausstellungen ging zu einem Großteil auf das Engagement seiner Mitglieder und auf Eigeninitiative von KünstlerInnen zurück. So stammte die Idee der Nolde-Ausstellung im Sommer 1904 von dem Vereinsmitglied Hans Fehr, Leipziger Jura-Student und Jugendfreund des Künstlers. Ein weiterer wichtiger Grundpfeiler zur Durchführung des Ausstellungsprogramms waren auch die Galerien und Kunsthandlungen aus Leipzig und anderen Städten, wie Berlin, Dresden und München, mit denen der Kunstverein ab 1895 zunehmend kooperierte. Dank dieser Zusammenarbeit konnte die Ausstellungsfrequenz von durchschnittlich 30 auf über 60 Positionen pro Jahr gesteigert werden. Als wichtigster strategischer Partner in diesem Galerienverbund trat um 1903 für den Bereich moderne Kunst die Königlich Sächsische Hofkunsthandlung Ernst Arnold hervor. Erst 1913 konnte der Leipziger Kunstverein einen für das Ausstellungsprogramm verantwortlichen Kustos einstellen, namentlich den Kunst-historiker Karl Lilienfeld (bis April 1915).

Max Slevogt, Dame in Braun (Else Berna), 1908, Kunstsammlungen Chemnitz. Quelle: May Voigt

Impressionismus in Leipzig 1900–1914. Liebermann Slevogt Corinth;

Teil 1: Max Liebermann; 24. November 2019 bis 16. Februar 2020 im MdbK Leipzig

Teil 2: Max Slevogt, 17. Januar bis 19. April 2020

Teil 3: Lovis Corinth, 26.Februar bis 1. Juni 2020

Anlässlich der Ausstellung erscheint ein Katalog im E. A. Seemann Verlag, Leipzig, hrsg. von Marcus Andrew Hurttig und Alfred Weidinger, mit Beiträgen von Marcus Andrew Hurttig, Birgit Brunk, Dietulf Sander und Conny Dietrich. Die Publikation mit 192 Seiten enthält 109 farbige und 36 schwarz-weiße Abbildungen und ist in Buchhandel und Museumsshop für 30 € erhältlich. ISBN 978-3-86502-425-1

Die Ausstellung wird unterstützt von der Kulturstiftung der Länder, der Ernst von Siemens Kunststiftung und der Rudolf-August Oetker-Stiftung.

Von PM / red